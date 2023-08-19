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A股減交易所收費三成 研降印花稅 中證監出招激活資本市場 降融資融券收費

【明報專訊】中國證監會就中央政治局提出活躍資本市場要求，率先公布降低滬深交易所證券交易經手費三成。對於市場呼籲調降證券交易印花稅稅率，該會有關負責人肯定減稅對A股交投有積極刺激作用，並指具體情况向主管部門了解，令市場憧憬存在下調的可能。有分析認為，本港證券印花稅現已比A股印花稅高1.6倍，若內地落實降低印花稅，或加大本港印花稅下調壓力。

明報記者 周永雄

滬深股市昨天先衝高後回落，滬指開市初段升上3179.12點，升0.48%，但輾轉向下，收市反跌1%，至3131.95點，而深指高開近11點後走低，收市跌1.75%，至10458.51點。本周計，滬指累跌約1.79%，深指更累跌約3.24%。

滬深股市先衝高後回落

中證監指出，自本月28日起，滬深交易所將A、B股證券交易經手費從按成交額雙向收取的0.00487%下調30%，至0.00341%，而北交所的證券交易經手費更由按成交額雙邊收取的0.025%下調50%，至0.0125%，同時引導證券公司調整相關交易參數，降低經紀業務佣金費率。相對之下，港交所（0388）今年初調整收費，取消每宗交易0.5元的交易系統使用費之餘，將交易費用由買賣雙方各付0.005%修訂為0.00565% ，較滬、深交易所下調後收費率高出六成半。

港證券印花稅比A股高1.6倍

對於市場關切調降證券交易印花稅稅率，中證監負責人指出，從歷史情况看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮積極作用。A股現行印花稅為賣方支付0.1%，相對港股交易的買賣雙方各付0.13%，合共0.26%稅率高出足足1.6倍。若A股落實下調印花稅，港股下調壓力料更大。

對於市場關注A股IPO上市情况，以及傳暫停再融資，中證監表示，保持IPO上市和再融資常態化，但考慮二級市場承受能力，將加強一及二級市場的逆周期調節。此外，中證監指出，進一步擴大融資融券範圍，降低融資融券費率，還研究延長A股市場、交易所債券市場交易時間。

稱推T+0時機不成熟

被問及市場討論股市T+0（炒即日鮮）交易制度，中證監認為，各方面對此分歧較大，現階段實行該交易制的時機不成熟，因為A股市場以中小投資者為主，持股市值在50萬元人民幣以下的小散戶佔比高達96%，現階段實行T+0交易可能放大市場投機炒作和操縱風險，特別是機構投資者大量運用程式交易，不利於市場公平交易。