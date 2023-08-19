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港股跌穿18000 內地證券股升勢曇花一現

【明報專訊】港股近期持續受壓，昨日午後進一步尋底，最終跌穿18,000點，以接近全日低位的17,950點報收，大跌375點。整體成交額達1063.83億元，較周四略減少65.4億元。「北水」由周四淨買入轉為走資，全日淨沽出40.91億元。

北水轉買為沽 淨賣出41億

受到歐美市場昨晚走弱的進一步拖累，港股夜期低水幅度在昨晚香港時間近10時30分，較日間明顯擴大，低水達224點，低見17,727點。就算昨日有投資者因為內地醞釀降低證券交易經手費，一度追入內地證券商股份，但是升勢曇花一現，就算有升幅，臨近尾市也明顯收窄。以中信証券（6030）為例，升幅最多曾達2.2%，收市前大幅收窄至只有0.3%，其他如國聯證券（1456）等，亦由升變倒跌（見表）。

在跌市中，投資者趁低掃入科網股及指數ETF。盈富基金（2800）及騰訊控股（0700）雖然股價均跌逾2%，成交分別高企於98.12億元及59.45億元水平。當中「北水」更淨購入騰訊3.32億元。內房股普遍受壓，藍籌內房碧桂園（2007）插穿0.8元大關，低見0.76元，全日跌1.3%，成交4.12億元。

分析：券商股做好 不排除春江鴨熱身

信誠證券聯席董事張智威表示，若依最新牛熊證街貨的分佈分析，港股是有可能低見17,800點，但是隨着內地醞釀救市措施，推出下調證券交易經手費的正面消息，反映出港股在跌至18,000點已屬「底線」。他估計，港股在這個情况下就算試穿18,000點，也會在之後出現反彈，但是在市場備受負面消息困擾下，反彈之勢能夠維持多久，仍然引起投資界的疑問。他暫時估計有機會試衝上18,300至18,500點。證券商相關股份昨日一度做好，他不排除有「春江鴨」預先入市熱身。