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人幣中間價偏強千點子 6年最多

【明報專訊】近月中國經濟數據轉弱，人行於本月減息，加上美國聯儲局官員上月議息時，認為仍要收緊貨幣政策，推動人民幣匯率周四曾跌近去年11月初以來的逾15年低位。人行昨日公布人民幣中間價報7.2006，與市場以人民幣匯率參考籃子比重計算的中間價偏強達1041點子（1元等於1萬點子），創人行在2017年於中間價加入逆周期因子以來，偏強幅度最大的紀錄。昨日早上美匯指數跌回103.22水平，人民幣在岸價曾回升至7.2653，截至晚上6時在岸價報7.294，倒跌27點子，離岸價報7.3154，下跌125點子。

彭博：內地促大行增外匯干預

彭博社引述知情人士指，內地監管當局要求國有大行在日常運作外，加強對外匯市場干預力度，避免匯率出現大幅波動，另外當局亦考慮利用其他阻貶工具，如再降外匯存款準備金率，並調查企業是否有惡意投機行為。

近日亦有消息指，國有大行本周於在岸和離岸市場，均有沽出美元買入人民幣以支持匯率，彭博引述交易員表示，觀察到中資大行在市場賣出美元，延緩了人民幣貶值節奏，並帶動境內外匯率價差收窄。

華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘指出，對比過去十年，美息現在高於人民幣利息，人民幣匯率面對套息交易的新挑戰，而外資投資時亦因利率成本，減少以美元貸款投資中國，減少相關的外商直接投資。他指當人民幣貶至7.35，人行雖有較多的干預，但不會改變套息交易的本質，及後走勢還是要看人民幣的基本因素，不過他認為內地經濟會在第四季改善，人民幣走勢可望在當季好轉。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh則指，人行昨日公布的次季貨幣執行報告要求防範超調風險，投資者短線或會解除人民幣淡倉，但要持續反彈則要美債息從高位回落。