碧桂園被踢出藍籌 國指剔走碧服 恒指無換走碧服 惹恒生投資質疑

明報記者 鄺海盈

恒指季檢保留碧服藍籌席位的決定，罕有惹來盈富基金（2800）經理人恒生投資的表態質疑。恒生投資董事兼投資總監薛永輝表示，今次恒指季檢中碧服未有從恒指中剔除令人意外。他認為，恒指將剔除碧桂園是預期之內，估計恒指是考慮到該公司最近的發展。

儘管此舉將可能改善指數的整體表現，但碧桂園考慮到目前僅佔指數的0.1%，實際影響並不大。恒生投資與恒指公司同為恒生銀行（0011）旗下公司。

國藥染藍 料被動買盤4.2億淨入

至於恒指新增國藥控股，薛永輝料是恒指希望提升醫療保健行業的市場覆蓋率，該行業是7個行業中覆蓋率唯一低於50%的行業，納入國藥後將使覆蓋率從44%增加到46%。

碧桂園在恒指的權重只有0.09%，按7月底追蹤恒指ETF的資產管理約209億美元計算，剔出碧桂園的被動資金沽盤僅約1.47億元，以其最近20天日均成交額（ADT）6.9億元計，不足0.2個交易日內可沽走全部沽盤。

恒指納入的新貴股國藥的權重約為0.26%，預料ETF的被動換馬買盤有4.24億元淨買入，相對日均成交約1.3億元，被動買盤相等於逾3個交易日成交。

碧服則僅被剔出國指，仍為藍籌一員。不過，碧服於國指原來的權重僅為0.22%，被動資金換馬沽盤料約為9100萬元，對股價影響料有限。

碧桂園在2017年12月獲納入恒指，染藍後於2018年股價一度衝越18元創上市新高，惟近日已跌穿1元，成為毫子股，昨日收市報0.76元，市值由4394億元蒸發至210億元。

科指納東方甄選 剔走瑞聲

科指方面，納入東方甄選（1797），其佔權重0.87%，以追蹤科指ETF的資產管理136.3億美元計算，料帶來9.25億元淨買入，同時剔走瑞聲科技（2018）後將沽出6.27億元，成分股數目維持30隻。

此外，恒生綜合指數納入22隻股份，剔走27隻股份，成分股數目由523隻減少至518隻。獲新納入的股份包括白酒股珍酒李渡（6979）、科笛集團（2487）等，相關股份有望短期內納入港股通迎來北水。同時剔走東亞銀行（0023）、俄鋁（0486）等。