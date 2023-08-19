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龍湖派息0.32元 稱今年債務壓力已過

標籤：經濟

【明報專訊】龍湖集團（0960）上半年盈利80.6億元（人民幣，下同），升7.7%，剔除公平值變動的核心溢利升0.6%，至65.9億元，派中期股息每股0.32元。主席兼首席執行官陳序平表示，不再增加有息負債，而外債佔貸款總額比例將由6月底21.6%，預期逐步下降至年底時低於20%。

半年核心溢利升0.6%

該集團上半年收入跌約34.6%，至620.4億元，毛利跌31%，至138.9億元，毛利率22.4%，期內開發業務營業額約498.7億元，跌40.5%，交付6.2萬套住宅，而運營業務的租金收入逾60億元。執行董事兼首席財務官趙軼指，提供物業服務及商業管理的龍湖生活盈利升30%，但由於市場波動，不急於分拆該業務上市。

負債2071億 銀行融資佔55%

執行董事兼高級副總裁張旭忠指出，上半年樓市未如預期般佳，特別是7月市場回落較大，相信消費者信心需時恢復，但隨着政府推出政策支持房地產業，料市場或現變化。該集團上半年合約銷售額985.2億元，於6月底已售但未結算合同銷售額2465億元。

另外，趙軼指，今年債務壓力已經過去，明年底需還款約230億元，相信透過開發業務等現金流及債券發行等解決，故債項壓力消除，而美元債從2027年起才開始到期。他指，目前一些同行風險暴露事件，民營企業債券價格還沒有恢復到應有信用水平。截至6月底，該集團負債總額2070.9億元，銀行融資佔55%。陳序平指，持續優化債務結構，平均借貸成本為年息4.26厘，平均貸款期限為7.19年。