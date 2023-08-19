恒大在美申破產保護 推動債務重組

旗下美元債受紐約法管轄

除了恒大本身之外，該集團旗下的發債體景程及關聯企業天基，亦同樣引用同一美國法律章節，提出申請保產保護，三份提請均在當地時間8月17日提交。恒大昨午發出公告作出澄清指，由於集團的美元債券受紐約法管轄，因此根據美國法典第15章，向美國法院申請，承認香港和英屬維爾京群島法律體系下的境外債務重組協議安排，這為正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。集團強調，目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。

在恒大之前，曾經有其他內房企業如當代置業（1107），亦因為未能夠償還2.5億美元債券後，引用第15章，提出申請破產保護聲請。在內房之外，瑞幸咖啡亦曾經在2021年引用同一法律條文，推進重組計劃。由於愈來愈多中外企業發行美元債融資，近年愈來愈多美國境外的法人處理境外美元債務重組時，索性引用美國《破產法》第15章認可作為條件，利便在港及境外的重組計劃推進。