美10年債息從16年新高回落

【明報專訊】美國長期國債價格昨早段由低位回升，債息有所回落。美國10年期國債孳息率早段回落至4.3厘以下，30年期國債孳息率亦回落至4.4厘以下。由於美國經濟出乎意料具韌性，令市場對美聯儲維持利率高企的預期升溫，加上美國國債及政府預算赤字不斷膨脹，推動美國長期國債孳息率近期顯著向上。美國10年期國債孳息率周四收報4.307厘，創2007年以來最高收市水平。美國30年期國債孳息率周三亦收報4.412厘，觸及12年新高。美股連跌3天後，3大指數昨早段窄幅上落。