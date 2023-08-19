moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美10年債息從16年新高回落

【明報專訊】美國長期國債價格昨早段由低位回升，債息有所回落。美國10年期國債孳息率早段回落至4.3厘以下，30年期國債孳息率亦回落至4.4厘以下。由於美國經濟出乎意料具韌性，令市場對美聯儲維持利率高企的預期升溫，加上美國國債及政府預算赤字不斷膨脹，推動美國長期國債孳息率近期顯著向上。美國10年期國債孳息率周四收報4.307厘，創2007年以來最高收市水平。美國30年期國債孳息率周三亦收報4.412厘，觸及12年新高。美股連跌3天後，3大指數昨早段窄幅上落。

美銀（美：BAC）策略師警告投資者，要為「5厘世界」回歸做好準備。全球金融海嘯爆發前，美國長債孳息率經常在5厘水平或以上。直至金融海嘯爆發後，低息才成為市場常態。貝萊德（BlackRock）和PIMCO均表示，通脹可能持續高於美聯儲的目標，為長債孳息率上升提供空間。

美國債基金獲注千億美元

孳息率向上，吸引到買家入市。美銀上周援引追蹤全球資金流向的EPFR Global數據稱，市場人士今年以來向投資於美國國債的基金，注入1270億美元，全年有可能創歷年最高紀錄。根據商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至8月8日當周，資產管理公司將美國國債期貨的長倉倉位，增至紀錄高位。

（綜合報道）

[國際金融]