美債息上揚 標指納指連跌3周

【明報專訊】美國聯儲局上周公布7月議息會議紀錄，顯示大部分官員認為通脹仍有上升風險，需要進一步收緊貨幣政策，推動與政府利率相關的2年期美國國債孳息率，再度重上貼近5厘水平，令業績期剛過去的美股進一步走弱，標指和納指上周分別跌2.11%和2.59%，連跌第三周。今年上半年美股表現理想，分析指美股盈利表現平平，高息環境令投資者認為現時並非看好的理想環境。
上周五標指收報4369點，跌0.01%；納指收報13,290點，跌0.2%；道指先跌後回穩，收報34,500點，升0.07%，不過全周仍跌2.21%。上周美國沒有重要通脹和就業數據發表，市場焦點落在偏鷹的7月議息會議紀錄，並等待聯儲局主席鮑威爾在周五（25日），於全球央行年會上發言。另外，中國內地上周公布的經濟數據持續偏弱，加上內房債務問題加劇，投資者亦擔心內地經濟問題影響環球經濟增長。
美國年初至今經濟表現好過預期，降低短期內減息的機會，加上美國財政部在本季度再融資操作發債1030億美元，較去季多90億美元，並稱未來數季可能進一步逐步提高發債規模，供應增加拉低債券價格，10年期債息上周五收報4.253厘，升至去年10月以來高位。
嘉信理財金融研究中心交易及衍生產品董事總經理Randy Frederick指出，高息環境不利上半年表現理想的美股，美股盈利表現一般，加上中國經濟面臨風險，目前並非理想的看好環境。較為看淡的美國銀行策略師Michael Hartnett認為，美息進一步上升加上對內地經濟憂慮，標指或再下調4%見4200點。