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脫鈎持續 美進口貨華佔比急跌

標籤：經濟

【明報專訊】自特朗普就任美國總統後，便與中國掀起貿易戰，至拜登接任以來，戰線一直蔓延，多國逐步對華收緊進口限制。盤點貿易戰以來的數據，中國內地在多款進口美國的貨品類別中，明顯錄得急降，包括電子及半導體產品。在內地貨於美國出現退潮之際，其他地區反而乘勢而上，填補美國進口市場的缺口，如台灣、越南、泰國、墨西哥等，以上各地在部分貨品類別的佔比，更已超越中國內地。外媒分析，目前各國各業正將供應鏈從內地搬走，趨勢絕不限於某幾款貨品而已。

2017年為中國向美國進口的高峰期，當時佔美國進口貨品21.6%，到今年上半年，同一數字已大跌至13.3%，為自2003年以來低位，當時僅佔12.1%，2003年是中國加入世界貿易組織後兩年，隨後便是中美貿易的蜜月期。

回顧疫情爆發之際，各類物資短缺，如口罩、半導體等供應均見不足，反而成為契機，迫使國際企業重新考慮如何部署供應鏈，今年以來好些美資便已逐步減少依賴中國。早前美國總統拜登再發布行政命令，禁制美國資金投資在中資先進半導體及量子計算範疇，使全球供應鏈更加割裂，趨勢一發不可收拾。

逐步減依賴中國 數十行業國家遷移供應鏈

《華爾街日報》分析，中國佔美國的進口貨比例減少，並非源於某類貨品急劇減少進口，而是因為數十個行業及國家正漸漸遷移其供應鏈。根據普查數據，不少廠房正遷往東南亞國家及印度。自2019年起，印度、泰國、越南等25個亞洲國家佔美國的進口貨比例已大幅超越中國（見圖1），2019年上半年該25國佔美國進口貨24.6%，中國則只有14.9%。此外，自去年起，加拿大、墨西哥進口貨亦逐漸在美國擴展市場。

疫情礙物流 加墨成美國進口市場新寵

由於疫情窒礙輸送的流程，商家希望大幅縮短物流距離，加拿大、墨西哥兩國頓成美國進口市場的寵兒，機械電子類貨品尤其得寵。從數據分析，2017年起這個趨勢便一直加劇，其時美國貿易額中中國佔16.3%，加拿大、墨西哥分別佔15.0%與14.3%，均不及中國，隨後中國的佔比急跌，2019年加拿大、墨西哥已反超中國，雖然翌年中國一度反先，到2022年中國的佔比跌勢加劇，跌至13%，加、墨兩國均急升至逾14%，逐步拋離中國。今年上半年，墨西哥更以佔比15.7%搶佔第一，成為美國最大貿易伙伴，加拿大以15.4%佔第二，中國已跌至第三，佔10.9%（見圖2）。

隨着中國佔美國進口貨比例急降，美國對中國的貿易逆差亦見收窄，截至今年6月止12個月，貿易逆差約為3130億美元，僅較疫情時略高。期內中國向美國進口的機械產品按年減少166億美元，佔美國全數進口機械產品的比例亦由25.3%降至21.1%；向美國進口的電子產品亦按年減少134億美元，佔比由32.0%跌至27.9%。

其他地區搶佔手機半導體市場

本來美國的進口手機絕大部分都是來自中國，2021年約八成是中國內地生產，但截至今年6月止的12個月，這個比例降至75.7%。同期比較，印度則由2021年的不足1%，逐步升至5.3%。期內科網龍頭蘋果便將部分產能由中國內地搬往印度，其供應商富士康亦擬提升其在印度的產能。

進口半導體亦是另一激烈戰場。自中美關係趨冷以來，向美國進口的半導體來源地比例變化分明。在2018年8月，中國內地佔美國進口半導體達12.4%，但自2019年以來，急瀉至約半成水平。

同期其他地區急起直追，搶攻市場，台灣於2018年8月佔美國進口的半導體9.8%，今年6月升至佔14.4%，同期越南由5.1%飈至10.9%，泰國由3.1%飈至8.3%，三者均超前於中國內地，成為大贏家。美國組裝晶片公司安靠科技的越南廠房有望於今年開張，以色列晶片廠亦開始搶佔美國市場。今年初荷蘭、日本雙雙對華限制出口晶片技術，中國出口半導體產品要克服更多困難，在美國的市佔率勢將再跌。

分析：中美衝突不會消失 企業找方法降風險

以截至去年6月止12個月及截至今年6月止12個月兩個時期比較，中國向美國進口的產品比例在多個類別均見倒退，電子、機械、鋼鐵、家具、鞋具等至少十個類別都見跌勢，反映中國進口貨在美國出現全方位退潮。

過往一年中美關係愈來愈壁壘分明，拜登任內亦簽署更多行政命令，限制對華出口技術及資金，暫時兩國關係未見曙光，上述美國進口貨來源地的變化、企業調走廠房的趨勢或會持續，甚至加劇。如彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Brown指出，對企業來說，現在很清楚中美兩國的貿易、科技等衝突不會就此消失，企業亦正在找方法減少風險。

（綜合報道）

（企業地球村）