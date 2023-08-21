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承認港交易成本高 曾與政府交換印花稅意見

【明報專訊】港股近期成交低沉不起，有證券業人士歸咎於政府於兩年前大幅上調股票印花稅三成，減低投資者入市意欲，促請政府調低甚至撤銷印花稅。港交所（0388）主席史美倫認為，成交量受很多因素影響，但無可否認，本港交易成本是全球上比較高，印花稅是其中的影響因素之一。不過史美倫沒有未正面回答會否促請政府檢視印花稅，僅稱港交所有與政府交換意見，惟這並非港交所可決定的範圍內。

ETF受惠免印花稅 交投大增

史美倫稱，除了與政府協商，港交所亦於去年下調交易費0.5元，「希望在各個不同的方面，將香港股票市場的交易成本降低。當然印花稅是其中之一，惟這個就不是我們能夠做的範圍。」她續指，港交所在推動成交上，「能夠做的範圍，我們就盡量做」，例如增加互聯互通的交易日，以及研究在極端天氣下維持交易等。

在上調股票印花稅後，史美倫指出，獲豁免交易印花稅的ETF產品交投明顯增長，「這對政府（的稅收）也沒有什麼好處」。港交所統計資料顯示，ETF為主的上市信託基金佔大市成交比例，由加稅前不到6%，急增逾兩倍至逾18%（見圖2）。她以前財政司長唐英年2008年取消紅酒稅為例，當時亦曾引來「放棄收入」（revenue forgone）的反對聲音。但免稅換來紅酒行業快速增長，根據統計處數據，香港2007年的葡萄酒進口貨值不足16億元，免稅首年即升至25億元，第二年更增至逾40億元，為香港贏得「紅酒拍賣之都」的稱譽。