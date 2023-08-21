與接任大熱任志剛唐家成老友 合作愉快

【明報專訊】港交所（0388）主席史美倫6年任期將於明年4月股東會後屆滿，史美倫表示餘下任期的工作還有很多，包括繼續外訪推廣香港，並推動交易所產品、上市資源國際化。她認為，東南亞的市場潛力龐大，雙邊亦有保持合作交流。去年10月，港交所與港府主要官員到訪沙特參與未來投資倡議（FII）亞洲會議，今年12月會議將在港進行，邀請中東人士前來了解本港市場，港交所亦會參與其中。
港府近年致力與中東國家建立關係，史美倫提到，今年6月底有一間印尼公司（極兔速遞環球，J&T Express）向聯交所遞表，並透露再早之前該公司便有來拜訪港交所。「當有一間（外國）公司（上市），便有領頭羊的影響力，當國內其他公司見到香港上市也不錯、又有交易量，慢慢會有（其他外國公司來港上市）。」
港交所主席6年任期將於明年4月底屆滿，按港交所公司章程不能延長。被問到對未來接任人看法時，史美倫指政府今年4月委任加入港交所董事會的金管局前總裁任志剛，以及證監會前主席唐家成是「重量級人物」，與兩人亦是好友，一向合作愉快，對香港市場熟悉，惟不能多作評論。她又指，每一個機構，在不同的發展時代可能是需要不同的人才，難言接任人需要有任何必備的條件 。