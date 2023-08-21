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人行金監總局中證監促內銀增放貸

【明報專訊】中國人民銀行、金融監管總局、中證監昨日聯合召開電視會議，強調主要金融機構要主動加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用，注重保持貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。會議又重申金融部門要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作。

根據人行聲明，出席會議的亦包括國有商業銀行、股份制商業銀行及中國人壽的主要負責人；滬深交易所亦有派員出席。

協調化解地方債風險

會議提到，中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。金融部門要繼續落實好穩健貨幣政策的要求，推動經濟運行持續好轉。主要金融機構要挖掘新的信貸增長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設，並調整優化房地產信貸政策。

監管部門提醒，金融機構要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關係。同時，監管部門稱要發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，落實金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

早前人行第二季貨幣執行報告提到協調地方債務風險，會議重申金融部門要認真化解重點領域風險，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險的工具和手段，強化風險監測、評估和防控機制，推動重點地區風險處置，守住不發生系統性風險的底線。