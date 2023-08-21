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德林冀資管規模倍升至80億美元

【明報專訊】今屆《財政預算案》重提來港投資移民「資本投資者入境計劃」（CIES），惟至今未有公布相關細節。主要從事家族辦公室業務的德林控股（1709）董事局主席及首席執行官陳寧迪表示，不論CIES落不落地，預計集團資產管理規模（AUM）由現時約40億美元，進一步增加到80億美元至100億美元，惟未有提及目標的時間表。

港府於2003年推出CIES，並於2015年暫停計劃，早前市傳CIES門檻為2500萬元至4000萬元，雖財政司長陳茂波早前表示重推的CIES與上次一樣，不包括內地人，惟先前內地投資者亦可透過外國居留權申請CIES。

盼房產佔資金配置增至兩成

陳寧迪表示，當時CIES吸引了4萬個主要從內地來的投資者，涉及近3萬億元資金，預計重啟CIES至少可吸引近10萬人，估計可吸引25萬億元的資金。「香港股市市值也只是35萬億元，這資金給香港股市也好、債市也好、財富管理也好、整個經濟也好，會帶來多大的邊際效應，是不可想像的。」

德林早前斥資近3億元購入位於威靈頓街92號的商廈最高5層單位，更取得商廈命名權，並改名為「德林大厦」。陳寧迪預計於明年中搬入該商廈並供集團自用，他更表示將視乎價格，希望再多購入2至3層單位。他認為香港商廈的落成量會由去年的35萬平方米，進一步減少到明年的10萬平方米，且中環寫字樓的空置率為8.8%，較全港其他地區的空置率15%低，供求關係較佳。

陳寧迪表示目前集團只有約5%的資金配置於房地產中，更希望未來將其比例提升到兩成。另外，集團亦表示會成立基金投資寫字樓及住宅項目，料首年涉逾10億元。