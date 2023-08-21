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瑞銀財富管理：中資科網須擁4條件始轉勢

【明報專訊】恒指在6月及7月出現反彈後，8月以來表現急轉直下，上周更已跌穿5月底低位18,044點，收報17,950點，屬今年收市新低，中資科網龍頭股是其中一個被拋售的板塊。過去兩個多月在港股反彈期間一直維持對後市審慎（見圖）的瑞銀財富管理認為，中資科網龍頭股需要具備內地經濟復蘇、監管環境友善、美國晶片供應正常及行業競爭格局好轉等正面因素支持，推動盈利增長及增加派息回購，才可望在未來6至12個月內明顯好轉。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori指出，自從2020年底以來，中資科網龍頭股股價表現明顯跑輸美國同業，原因是監管環境、地緣政治及商業狀况變化帶來眾多挑戰，但該行目前認為該板塊已在隧道盡頭看到曙光。

Gantori分析，中資科網龍頭股能否真正轉勢回升，視乎4方面因素會否改善，當中包括：（1）內地監管環境以至整體經濟會否好轉，例如會否有推動人工智能、電子商貿及網絡遊戲等創新產業新政策出台；（2）不出現美國進一步大幅限制晶片供應及限制投資等事件；（3）內地電子商貿、外賣、雲計算及智能電話等市場的競爭環境趨正常化，支持利潤率止跌回穩；（4）像美國科技股一樣慷慨地把現金回饋股東，例如回購或提升派息比率。

倘營業額高增長利潤率高　可獲垂青

雖然Gantori也看到上述四大催化劑已有一定進展，但他強調，需要更多利好因素串連起來，才可以帶來可持續的復蘇，簡而言之，在現階段來說，該行認為中資科網龍頭股股價只有中等機率在未來6至12個月明顯好轉。

無盈利科企6至12個月內跑出機率低

Gantori強調，環球投資者向來鍾情於投資美國科技股，原因是它們具備營業額高增長及利潤率高的特點，由此可以帶來高的股本回報率（Return-on-Equity），支持股價向好；《Money Monday》相信，假如中資科網龍頭股也具備上述財務指標，日後也會再次得到環球投資者的青睞。

另外，在2020年第二季至2021年上半年美國聯儲局重推量寬（QE）、大幅擴張資產負債表規模以支持華府擴張財政政策刺激經濟期間，由於全球市場資金充裕，出現實質負利率，不止中資科網龍頭股股價向好，美國、中國以至全球不少沒有盈利的科技股股價亦曾急升，惟隨着聯儲局去年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端現已升至5.5厘，高於近月徘徊於3%至4%之間的通脹率，再次出現實質正利率，上述沒有盈利的科技股股價至今顯著下跌。

Gantori分析，根據該行所統計一批沒有盈利的科技股財務數據，平均預測營業額按年增長率已由2020年至2021年的25%至35%，回落至最近的18%，而且向前望的話，由於經濟增長料放緩，營業額增長將繼續面對挑戰，這又會帶來估值下調的壓力。綜合而言，Gantori相信該板塊只有低機率在未來6至12個月明顯好轉。

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