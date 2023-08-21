宜明昂科藥品商業化無期 研發免疫藥治癌症 市場競爭大

【明報專訊】近年不少生物科技公司到本港上市或申請上市，其中一門大熱項目便是腫瘤科及癌症藥物研發。於2015年成立的宜明昂科，是目前全球少數能同時於先天性免疫及適應性免疫進行系統性的生物技術公司，惟目前旗下所有研發藥品，最快也僅進入臨牀前試驗Ib/II期，未有任何藥品能提供較有把握的商業化落實日子，同時從事同類藥品研究的公司為數不少，你有沒有耐性等一等？
早於去年6月，宜明昂科便向港交所遞交上市申請，惟時隔半年後因申請失效無疾而終；直至今年3月捲土重來，但亦要至上周五才剛通過上市聆訊，可隨時開展招股活動，摩根士丹利及中金為聯合保薦人。說起來對上一隻於主板掛牌的公司已是1個月前，即7月18日的眾安智慧生活（2271）；截至上周五止已通過上市聆訊卻又未開始招股的公司，便僅有古瑞瓦特及宜明昂科，而前者通過上市聆訊已是5月中的事。
如上述，宜明昂科是一家臨牀階段的生物技術公司，致力於開發先天性免疫及適應性免疫兩大類藥物。截至最後日期，宜明昂科的管線包括以基於先天免疫的全面資產組合為特色及靶向CD47（見註1）及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物，當中8個正進行臨牀項目。集團亦是目前全球兩家擁有靶向CD47的融合蛋白進入臨牀階段的中國企業之其一，另一家為尚健生物。
集團的核心產品，即IMM01，是一款創新CD47靶向分子，主要開發用於其他藥物聯合治療多種癌症、實體瘤。如去年6月啟動主要用於高危骨髓增生異常綜合症、不適合強化療的急性髓系白血病及一種罕見血癌一線治療II期試驗。簡單而言IMM01能同時通過雙重作用機制，激活巨噬細胞能力，以同時阻斷「別吃我」信號，及傳遞「吃我」信號，以針對性對付癌細胞。可應用於治療多種癌症，如血癌、乳腺癌、胃癌、結直腸癌、肝細胞癌等等。
由於CD47/SIRPα（註2）靶向療法目前被公認為有廣泛的臨牀潛力，適用病症廣泛，故市場亦一致看好其前景。根據弗若斯特沙利文的資料，預計在2030年和2035年，CD47/SIRPα靶向療法的全球市場規模將分別達到126億美元和354億美元；當中同期中國CD47/SIRPα靶向療法市場將分別增至22億美元和67億美元。
根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，全球尚無商業化的CD47或SIRPα靶向藥物。但無商業化產品，不代表沒有研究中的同類藥物，何况有關藥物被視為增長潛力相當？按臨時招股書資料，在中國及全球範圍內，目前有53種CD47/SIRPα靶向候選藥物正處於臨牀開發階段，包括融合蛋白、單克隆抗體及雙特異性分子，分別由中國的24家藥物開發商，以及中國以外全球的22家藥物開發商開發。而截至最後實際可行日期，全球有6款靶向CD47的融合蛋白及19款靶向CD47的單克隆抗體處在臨牀開發階段。而參與者實力強橫，如近年有關CD47生物技術公司的數十億美元收購交易不時出現，龍頭企業如輝瑞、吉利德、艾伯維都曾買入CD47靶向藥物許可交易，本港上市同業中，如信達生物（1801）、康方生物（9926）都有開發相關藥物，可想而知，競爭之激烈，相關市場究竟是「紅海」還是「藍海」也不能妄下定論。
事實上，宜明昂科於臨時招股書都明言，預計隨着新藥上市及先進技術湧現，集團面臨的競爭將會更加激烈。
不過要說未來競爭如何，先顧及目前開發階段的延續問題。集團目前未有任何商品，收入主要來自授權許可費、銷售細胞株及其他產品，以及檢測服務。而研發開支成為集團目前虧損主因，當然今年全年預期仍將虧損。
一如其他生物技術企業，上市前主要靠多輪融資引入策略投資者以維持其研發進程。自成立以來，集團曾先後作六輪融資，合共集得5.53億美元。在去年1月完成C輪融資時，其估值已大約相當於65億港元，大體與本港掛牌的生物技術同業如雲頂新耀（1952）、歐康維視（1477），甚至已有業務收入的榮昌生物（9995）市值相媲美，若落實在港招股其定價能否吸引投資者興趣？
截至今年4月底，集團手頭現金有5.59億元人民幣，集團董事認為，若日後現金消耗率將為截至去年度現金消耗率的約1.1倍，又計及若能成功在港集資，則自今年4月底起計，仍約有34個月內可保持財務可行性，若未能集資？34個月的數據自然向下調。故不言而喻，宜明昂科今年來港上市可說是勢在必行吧。
（註1：CD47、分化簇47，又稱整合素相關蛋白，是一種為巨噬細胞提供「別吃我」信號的膜蛋白；註2：SIRPα、信號調節蛋白α，一種調節性膜糖蛋白，作為抑制性受體，與CD47相互作用，從而抑制先天免疫細胞的效應功能（如吞噬作用）產生）
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