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HKVAX料半年後推虛產平台 擬設OTC場外交易 積極推進下輪融資

標籤：經濟

【明報專訊】香港虛擬資產交易所（HKVAX）近期宣布，獲得香港證監會原則上批准通知書，可進行第一類（證券交易）及第七類（提供自動化交易服務）受規管活動，將成為香港第三間持牌虛擬資產交易平台。HKVAX聯合創始人兼營運總監霍兆樑表示，由提出申請牌照至今，前後歷時3年。他料最快再需時多半年待取得牌照，計劃屆時推出平台、OTC場外交易等服務，至於將來會否推出STO（證券型代幣），他則謂視乎證監會的規範而定。

明報記者 陳偉燊

參考此前同行的經驗，霍兆樑相信待正式對外提供服務，也最少需時半年。為應付未來發展所需，HKVAX自2020年起進行多輪融資，並獲香港為基地的家族及投資者入股。聯合創始人兼行政總裁吳煒樑更指出，他們將與策略性投資者緊密合作，積極推進下一輪融資，引入市場持份者，包括經紀行、買方資產管理及投資銀行等不同機構，甚至進一步將生意接入HKVAX的平台，達到互相補足。他們亦有與傳統銀行接觸，了解到銀行亦想走新路，例如可否借助區塊鏈，進一步推出STO，因此值得他們去研究，去探索配合推出產品。

會否推STO視乎證監規範

作為目前3間持牌的虛擬資產平台之一，他不諱言，3間機構初期提供的服務或大同小異，但是HKVAX是由港人發起及投資。同時因應大型平台FTX倒閉，投資者的需求有待滿足，因此他們仍然有空間去擴充及發展。隨着他們取得牌照，HKVAX還會和外國持牌平台討論，將STO安排在世界不同主要市場上架及供有意投資者認購。隨着有更多亞洲保險機構對虛擬資產市場運作認識更多，他不諱言在投購保障冷錢包相關保險時，費率比過往廉宜。依目前證監會的規範，STO主要供機構性客戶參與，但是隨着將來HKVAX會涉足託管服務，將來料吸引到零售投資者的興趣。

指遷往星洲迪拜業界回流港

見證香港虛擬資產監管市場的轉變，吳煒樑稱，港府態度上支持發展成環球虛擬資產樞紐，幫助業界解決問題，已見到有遷往新加坡及迪拜的業界再返港。雖然多了人有興趣過來香港發展，但是因為生態圈壯大了，投資者亦多了產品可供參與同時，亦幫助推動區塊鏈相關交易、網絡保安、律師行及會計服務的需求增加，甚至帶動酒店房價上升。同時亦可吸引具經驗的以色列或東歐等地專才，令香港市場更國際化。