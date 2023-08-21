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Accenture：港企仍探索AI 料明年落實投資

【明報專訊】自生成式人工智能（Gen AI）面世後，各大企業均關注其發展及應用，希望從中提升營運效率甚至帶動業務增長。Accenture大中華區香港地區總裁李佩珊受訪時指出，香港企業仍處於探索階段，最關心的範疇包括準確性及質素，料於明年落實投資AI，未來一年將有更多企業商業上應用AI。

已助外國客戶用AI推動業務

李佩珊指出，香港大型企業均有興趣投資AI，除了資訊科技同事的意見，亦會收集來自業務發展同事的想法，以便最終應用在技術及業務範疇。以Accenture旗下客戶而言，其現時均在嘗試階段，包括探索Gen AI是否可快速帶來效能提升，相信仍需時學習及教育員工，再於明年落實投資AI。

她表示，雖然香港企業起步較緩慢，但Accenture在外國已協助客戶利用Gen AI推動業務及處理內部工作，例如旗下客戶麗笙酒店集團（Radisson Hotel Group）現已使用Gen AI審核及回應住客評論，節省員工回覆數百萬條評論的時間。此外，現時亦有企業將AI用於處理採購合同等內部流程，Gen AI可從中提醒相關同事需注意的地方，對外亦會用於電話服務中心等客戶服務，回覆客人問題。

最關心準確性及質素

李佩珊續稱，由於企業多於客戶服務範疇上應用Gen AI，因此更關注如何訓練AI提高準確性及質素，包括通過人手審核及更正AI的回覆，以提高其準確性等效能。

Accenture大中華區企業技術創新事業部董事總經理、香港地區業務負責人嚴厚恩分析，現時香港企業三大使用AI主要範疇包括資訊和文件處理、推廣及推銷，以及知識管理。他解釋，AI及數據有如電動車及電池，前者的原材料來自數據，如果企業沒有數據難以將AI大範圍應用，因此數據管理亦是應用AI的必要項目。

他認為，雖然中小企資源有限，不過發展AI亦有其他選擇，例如多用雲端數據以減低開發要求；或考慮第三方數據服務減低營運成本。大公司最普遍的考慮因素自然是保安管理，各類型企業出於其保安考慮，處理數據的解決方案亦有不同。

Accenture為全球大型科技管理顧問公司，於全球120多個國家地區擁有逾9000名企業客戶。