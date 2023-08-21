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鄺翠玲：為孫兒規劃教育基金 可買高息儲蓄保

【明報專訊】陳太（58歲，長俸制公務員）育有兩名已成家立室的子女，女兒更剛誕下家中第一名孫兒。陳先生也是長俸制公務員，今年初已退休，領取了250萬元的退休酬金，每月退休金約15,000元。

陳太兩年後也會退休，她和陳先生職級相若，所以預計可取到的退休酬金和每月退休金也會相若，只是會增加未來兩年數個百分點的通脹調整額。

平均年回報6.4% 長遠跑贏通脹

夫婦二人的自住物業已供滿，多年來也累積了500萬元的積蓄，也只是投資在公用股和定存，對高風險投資沒興趣。現在多了250萬元現金，預計兩年後會再多250萬元，對他們生活簡樸的一家人來說，預計資產增多一倍，開始時是有點飄飄然的，但過了點時間，便發覺近年通脹這麼厲害，這筆資產也需好好考慮怎樣抗通脹及策劃未來用途。

兒女也已置業，不用他們操心，唯一令他們牽掛的便是孫兒了，但女兒婉拒了他們的6位數大利市，理由是如果兩姊弟都生了一隊籃球隊，那麼父母肯定會破產！

雖是說笑性質，但想深一層不無道理：第一位孫兒這樣處理，以後每一位也要這樣處理，否則有偏心之嫌，况且日後萬一自己有什麼問題需錢應急，沒可能要求子女還回，更不知日後子女甚至孫兒們是否乖巧……愈想愈多考慮，最後不知怎麼辦。

筆者有幾個看法：

1）祖父母對孫兒們的愛是深厚的，為他們鋪排，減低日後張羅的煩惱，是完全理解的；

2）如果子女現時生活不是拮据，不是要將這筆心意錢來應急的話，否則上策也是要好好增值，以待日後不時之需，分別只是掌控權在父母還是子女手上罷了；

3）建議用一個總戶口處理一筆資金，暫時由陳太持有，日後不論是自身需要，還是孫兒需要升學還是置業，都可直接提款，方便資金操作，有需要時更可安排分拆至子戶口並改由子女或孫兒持有，方便他們自由調配，這樣處理對陳太來說考慮相對少了。

以實際操作看，筆者建議採用一筆過資金投入高息儲蓄保險方案，若投入100萬元，預計第4年便可以歸本了，若繼續持有及滾存至第10年，總回報已逾50%，平均年回報5%，十分理想。

大家沒有水晶球，不知道陳太會有幾多隊籃球隊孫兒們，若作簡單舉例，若共有4名孫兒，在20年後作出平均分配，那時戶口總值約228萬元（平均年回報6.4%，長遠來說相信可跑贏通脹），每人平均可取57萬元，料可大大增強他們的大學生活。

若他們年齡有一些差距，又或者真的有一隊籃球隊孫兒們，大可在個別孫兒入大學時才分拆某一個百分比至新的戶口（分拆後新的保單持有人也需要年滿18歲），或乾脆不作分拆，只提款某一個金額金額，讓資金有多點時間滾存。當然，如果孫兒們是領獎學金的學霸，這筆資金大可留作日後置業甚至創業時使用。

這方案可運行、滾存生息至陳太138歲期滿，其間更可更改受保人（138歲期滿這個限定也因應新受保人的年齡重設了），令資產可代代傳承下去。更可設定「備用受保人」，萬一陳太突然離世，沒來得及更改受保人，也可在離世一刻，自動更改為新的受保人，達到更穩妥的傳承。

美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]