外遊碌卡 留意高回贈或設限

明報記者 劉敬華

現時市場上以高現金回贈作招徠的信用卡往往設限制，如需於指定商戶消費，又或需為指定類型簽帳，其中旅遊簽帳及外幣簽帳均屬較常見可提供較高現金回贈的簽帳類別。是次比較的10張信用卡中，以信銀國際Motion信用卡提供6%外幣簽帳現金回贈最為吸引，同時該卡的6%食肆簽帳現金回贈亦包括海外食肆簽帳，再加上該卡迎新禮品可選發卡首3個月享10%外幣簽帳現金回贈，即於發卡首3個月憑卡於海外簽帳有望獲16%現金回贈。

信銀Motion卡或享16%回贈

要留意的是，該卡的6%外幣簽帳現金回贈設限制，該回贈只適用於在同一月內透過「inMotion動感銀行」進行日圓、歐元或英鎊外幣兌換交易累計達2萬元之Motion信用卡會員，若持卡人於當月並未符合此要求，將不能獲得此回贈，但理論上持卡人透過於海外食肆簽帳仍可獲得6%食肆現金回贈，惟還要留意該卡的全年6%食肆、網上及外幣簽帳現金回贈設有回贈上限，此3大類簽帳合計的每月回贈上限為200元，而該卡迎新禮品的外幣簽帳10%現金回贈亦設有1000元的回贈上限。

相較之下，恒生MMPOWER World Mastercard回贈設限較少，只需於自選簽帳類別5選2中，其中一個選擇旅遊及海外簽帳，於本地旅遊商戶之港幣簽帳及於海外外幣零售簽帳均可獲5%+FUN Dollars回贈，該卡5%回贈的每月回贈上限為800元+FUN Dollars，而全新信用卡客戶於發卡後60日內簽帳滿5000元，可獲700元+FUN Dollars。

恒生MMPOWER回贈設限少

至於喜儲飛行里數人士，或可留意中銀Cheers Visa Infinite Card，該卡原本要求持卡人每月累積零售簽帳滿5000元，該月的餐飲及遊遊簽帳方可獲10X積分，相等於4%現金回贈或每1.5元獲1里數，目前可獲豁免此簽帳要求至今年年底。

此外，Citi PremierMiles信用卡當持卡人於當月月結單內總認可簽帳（包括本地及海外簽帳）達2萬元或以上，該月月結單內的海外及網上外幣簽帳均可獲額外積分，每3元即可獲12積分（相當於1里數）；若當月月結單內認可簽帳未能達到2萬元，持卡人該月的海外及網上外幣簽帳仍可以每4元獲12積分（1里數），惟要留意該卡於本地簽帳需每8元方可獲12積分（1里數）。

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