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許健生：電腦節助提升科普氛圍

【明報專訊】電腦節嚟啦！唔經唔覺香港電腦通訊節已經舉辦到第20屆，相信是不少對電腦科技有興趣的朋友集體回憶之一。首屆電腦節於2002年底在深水埗黃金/高登商場街外舉辦，曾經創出每小時高達2萬人次的紀錄，據創會會長張耀成說當年舉辦電腦節是與深水埗區議會合辦，主要支持政府在當年金融風暴及美國911事件後，首任特首董建華所提出振興本地十八區經濟活動之一。

第一屆電腦節的口號是「促進本港經濟，發揚電腦文化」，簡單來講是希望做到每個家庭都能夠擁有一部電腦。電腦節早年也曾舉辦了「千人砌機」，更取得健力士世界紀錄。早期的電腦節都是以展銷為主，因互聯網在2000年後高速發展，市民對電腦周邊產品需求殷切，大家還記得US Robotic數據機、WinFax卡、松日MP3 、PDA及Netbook等產物？大家又由CRT 「大牛龜」顯示器升級到LED屏幕。在2000年到2010這10年不停有新電子產品湧現，而電腦通訊節亦愈做愈大，到2009年高峰更用上了灣仔會展五個展館的驕人成績。

從經濟學而言，每個產業都有發展周期，電腦通訊節也不例外。隨着蘋果（美：AAPL）於2007年推出首部iPhone，消費者的上網使用習慣由PC 端慢慢轉移到手機端。同時智能手機硬件規格不斷提升，取替了不少數碼電子產品；例如MP3、數碼相機、PDA、電子翻譯機、Netbook及手提遊戲機等產品亦面對了很大的衝擊，對電腦通訊節亦是很大的挑戰。

正所謂路不變人變，雖然市場發生了變化，令到電腦周邊產品需求有所回落。但電腦通訊節也沒有故步自封，每年不斷尋找新亮點、新方向。好像早年在電腦通訊節推動數碼高清電視、數碼聲音廣播、智能家居等等都帶起了一定的潮流。

直至到2014年在電腦通訊節出現了幾個小伙子（CGA 三子），嘗試在本地推動電競活動。在商會及業界的支持下，在2015年電腦通訊節內同期舉辦了第一屆E-Sport  Festival （電競節），電腦商會更協助政府了解發展電競產業對社會的價值。政府亦於2018年撥款一億給予數碼港，推動本地電競項目。雖然經過社會事件及3年疫情，電競發展確是受到嚴重影響。但在各方努力下，我們香港電競代表隊在近期地區性的大賽也取得不少好成績，目前的目標是下月在杭州舉辦的亞運會，預祝香港電競代表隊得到好成績。

電腦通訊節從純展銷會發展到今天希望成為一個科普平台，為的是不止為了會員企業營造一個更良好的消費場景，做更多的生意。同時更希望能透過去20年與香港巿民一同成長的關係，以及透過展銷活動產出的流量紅利，與更多不同團體合作，引入更多科技體驗區，使市民能享受購物的樂趣，更可透過不同的體驗區，親身了解到香港創科究竟有什麽「落地」的產業，提升年輕人對投身創科行業的興趣。

電腦通訊節2023有7大專題體驗區，包括：

1）InnoFest HK：一站式數碼轉型與商業配對平台InnoFest HK是一個特別為協助中小企業進行數碼轉型和商業配對而舉辦的展區。

2）Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會：由 BlockDailyHK主辦的Web3 Asia是一個致力於區塊鏈技術發展前景的展覽和研討會，包括加密貨幣、元宇宙、NFTs、去中心化金融和遊戲化金融。

3）ESPORT SUMMER FUN 2023：由CGA主辦的eSports Summer Fun 2023今年將再次登陸香港電腦通訊節。是次活動包括三大電競賽事：「HK Challenge Street Fighter 6 香港選拔賽」、「HK Challenge FIFA 23 Tournament」及「恒生 MMPOWER CS:GO Tournament」。

4）體育科技與電競體驗區：中國香港電競總會將於同場舉辦「體育科技與電競體驗區」，活動包括VAR射擊、拳擊、高爾夫球、滑雪及騎馬等五種科技運動，讓市民自由體驗。

5）樂齡康體智慧科技館：首次與九龍總商會合作，主題館以醫、食、住、行為主題，介紹創新技術和產品，以改善長者的生活質素。讓大眾更了解和掌握最新樂齡科技，融入長者安老及護老政策，從而改善長者的生活質素。

6）5G及綠色科技生活館：香港電器及電子設備回收協會（HKWRA）將舉辦第3屆「5G 及綠色科技生活館」。今屆展覽宗旨是繼續推動香港成為創新綠色科技城市，提高公眾對綠色科技的了解。

7）智慧科技提升展館：香港科技創新促進組（HKtag）年度計劃「Smart Campus x InnoTech Taster Program」，鼓勵學生運用數碼工具設計智慧校園。該計劃旨在培育科創人才，增加師生間的多元交流，啟發創新意念，並培養學生將創新思維應用於日常生活中。

衆多活動當中有兩個筆者一定要向大家推介：

1）8月26日14:00至15:00，Atari雅達利創辦人、電子遊戲之父及蘋果教主Steve Jobs唯一老闆──80多歲的Nolan Bushnell將親臨電腦節在Web3 Asia分享如何「走向全民電競」。

2）8月27日12:00至13:00，全球首台Web3.0區塊鏈電腦Higgs將在Web3 Asia舞台進行分享，教如何Plug & Play進入Web3.0去中心化的世界。

今年電腦節將於8月25日至28號日在灣仔會議展覽中心舉行，為配合Hello Hong Kong計劃，海外遊客可免費入場並可獲得100元場內消費券（限量1000名），希望能為帶動旅遊復蘇作一點貢獻。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]