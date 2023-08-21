瑞銀亞洲：投資者追貨 恒指牛65211

【明報專訊】繼上周四港股出現「小奇蹟日」後，周五終失守18,000點大關。恒指10天線已呈下行狀態。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（52072），收回價18,700點，2026年5月到期，有效槓桿約23.9倍。牛熊證資金方面，仍見投資者積極追牛，17,900點收回價牛證加倉佔比最多。如投資者看好恒指，可留意恒指認購（17474），行使價20,300點，2023年12月到期，有效槓桿約12倍；或留意恒指牛證（65211），收回價17,600點，2025年9月到期，有效槓桿約39倍。
小米集團（1810）表示正積極推進和研發仿人機械人，相信小米智能工廠二期能於今年底開始投產。如投資者看好小米，可留意小米認購（16590），行使價13.82元，2023年11月到期，有效槓桿約8.0倍。相反看淡可留意小米熊證（56918），收回價13.8元，2024年2月到期，有效槓桿約5.1倍。
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