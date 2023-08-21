moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

摩根大通亞洲：盈利料倍升 美團購15003

【明報專訊】科技股陸續公布業績，繼騰訊（0700）後，本周焦點業績將落於美團（3690）身上。美團將於周四公布業績，據彭博綜合市場預測，美團第二季經調整盈利逾45億人民幣，按年升逾1倍，按季則回落逾15%。收入方面，料美團次季收入約670億人民幣，按年升幅或達30%以上。市場憧憬內地出行旅遊復蘇，或有利美團的到店、酒店及旅遊相關收入。惟核心外賣送遞業務上，美團對商家及外賣送遞員的補貼會否持續為毛利空間帶來壓力，亦備受市場留意。

美團上周五失守50天及100天平均線，技術上或可留意會否回補7月25日介乎127.4元至129.8元的上升裂口。看好可留意美團購（15003），行使價170.1元，實際槓桿約7倍，2023年12月22日到期。做淡可參考美團沽（17859），行使價107.9元，實際槓桿約5.6倍，2023年12月22日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]