陳永傑：美大選前 投資市場多靠穩

美國最新國內生產總值（GDP）季度環比增長2.4%，高過市場預期的1.8%，亦高過前值的2%，表現平穩。但美國大型企業陸續有大規模裁員減薪，再加上銀行倒閉及大型企業申請破產，經濟環境似乎欠佳，美國加息行動經已接近盡頭，再加空間有限。

假如經濟環境惡化，聯儲局又可以將約5.25厘至5.5厘的聯邦基金利率減息，去刺激經濟。熟悉美國經濟形勢的金融界人士會形容大選前一年經濟比較穩定，聯儲局過去一年大手加息，目的是「加息為減息」，將息口盡量推高，一旦經濟不對勁就減息救市。

美國總統具有聯儲局高層提名權，總統可安排適當人選做聯儲局高層，經濟有什麼異動，便可借助聯儲局展開減息放水動作解救，將經濟局面轉危為安。

只要大選前一年經濟穩中向好，並維持到選舉，現任總統連任機會增加。一直以來大選前一年經濟及樓股等投資市場普遍較好，似乎是幫助現任總統為連任鋪路。控制利率升降，是他選舉籌碼之一。

聯邦基金利率現約5.25厘至5.5厘，經濟環境有什麼風吹草動，減息策略將會大派用場。聯儲局減息有助刺激經濟及投資市場，全球樓市及股市投資者如能夠掌握這個投資時機，或會得益不淺。

經過大手加息之後，美息經已高得接近尾聲，美國股市三大指數去年9月、10月經已率先回升，而美樓亦緊隨其後回穩，預料帶動全球樓市及股市走出困境，步入升途。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]