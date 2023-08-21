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廖偉強：平價入市 最後召集

標籤：廖偉強

【明報專訊】長實（1113）位於油塘的新盤親海駅，以「平爆」的定價作為推廣，最終成為歷年的票王，在開售的當天，亦能夠一舉沽清，在這個淡靜的市况當中，可以有這樣的銷售成績，重點都是一個字：「平」！

筆者相信其他發展商亦會參考這個項目的銷售策略，新盤市場會因此重新熱鬧起來。至於二手市場方面，因為大部分都是單一的業主，並非個個捨得割價求售，除非是個別業主因為財政問題或者在換樓過程中平買平賣，才會將價錢調低與新盤市場的單位競爭客源。長實新盤低價發售是否意味着樓市繼續下沉？這個論點筆者並不苟同，原因是很多香港市民的財力仍然非常豐厚，香港銀行的總存款量達到16萬億元，而樓宇的按揭借貸金額只有1.9萬億元，意味樓市並沒有出現泡沫，反而是目前大部分市民都不願意入市或投資，加之負面的聲音蓋過理性的事實，令整個樓市變得買賣兩閒，牛皮膠着。

筆者並非過分樂觀，而是根據在地產市場打滾接近40年所得的經驗來作分析現况；加上筆者亦是樓市最前線的代表，每天都掌握大量的真實數據（大部分數據都沒有出現滯後），所知的當然比局外人深入；但目前的形勢是大眾的悲觀蓋過小眾的實際，就算是經過客觀分析的利好因素，也容易被埋藏。

筆者看好後市，其道理很簡單。在租金上升及通貨膨脹的大前提之下，樓價絕對不容易大跌。此外，10月份的施政報告，有很大機會在樓市政策上有所着墨。皆因樓價在這6年間停滯不前，再加上68%左右的業主已經供滿按揭，槓桿風險變得細小，相信政府應該明白，在這個時候解封或優化部分辣招是絕對適合的。如果成真，樓市就會重現曙光；所以筆者認為，目前就是最佳的撈底時機。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]