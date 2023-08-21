moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：新盤平賣 居屋反應遜預期

標籤：馬泰陽

【明報專訊】今年新居屋以市價六二折推售6個全新的居屋項目，提供9154個單位，是復建居屋以來單位數量最多的一次，當中超過80%的單位更位於市區，為近年罕見。然而，申請人數不似如期，超額認購數字預料只是10多倍，料將會是自2014年復建居屋以來最低的超額比率，也是迄今為止反應最平淡的一次。

這次推售的居屋反應令人大跌眼鏡，申請人數未達預期。造成這種情况的原因有幾個，首先是整體市場交投的冷卻，市場氣氛的影響使不少市民對購買資助出售房屋意欲下降。其次，一些新盤以低價開售，吸引了原本打算申請居屋的人轉向購買私人住宅。例如，由長實（1113）發展的位於油塘的新盤親海駅以「震憾價」吸引了許多申請者。

事實上，在親海駅首輪推售時，折實價為290萬至1134.6萬元，平均呎價約14,868元；相比之下，今期居屋位於觀塘的安楹苑，入場費則介乎171萬元至394萬元，平均呎價為7370元。今期個別居屋單位訂價與親海駅的入場價格實際相差不大，而呎價的差距亦明顯拉近，而且日後出售更需要補地價。站在投資角度來說，私樓的保值能力更佳，加上私樓入伙時已包括基本的的裝潢及家電，變相削弱了居屋的吸引力。

新一期居屋折扣選址欠吸引

另外，「居屋2023」的熱潮減退，主要因為折扣率不夠吸引。去年居屋以五一折發售，而今年則只有六二折；同時，居屋的選址亦欠缺吸引力，而美國加息尚未見底，為本港未來的息口帶來不穩定性，令居屋申請者的信心大減，都是是次居屋申請氣氛大減的原因。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]