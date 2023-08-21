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銀債退款做美元定存 享5厘息

【明報專訊】今年銀債提供5厘保底息成功吸引717億元認購資金，當中約167億元超額認購資金已於上周五（18日）退款。部分銀行針對銀債回籠資金推出定存優惠，息率可逾4厘，惟仍稍遜於銀債。尋求5厘息率長者或可考慮個別銀行的6至12個月美元定存優惠，以鎖定與銀債相若的利息收益。

明報記者 劉敬華

近期個別銀行針對銀債退款資金提供定存優惠，如東亞推出的銀色債券退款特惠定期存款優惠，由即日起至本月底止持有該行存款帳戶的客戶透過分行，憑於該行接受申請認購銀債之退款以10萬港元或以上，開立3個月港元定存，可獲4.4厘特惠定存年利率。又如信銀國際的銀債退款優惠，同樣由即日起至本月底止憑銀債退款經該行各分行以1萬港元或以上，開立6個月港元定存可獲4.68厘優惠年利率，敍造12個月港元定存亦可獲4.28厘。

做港元定存 息率也逾4厘

然而，目前市場上提供的銀債退款定存優惠，年利率均低於5厘，且較長存款期的選擇較少。對於長者而言，可如銀債般具相對較長投資期，並可鎖定5厘回報，自是較理想的選擇。事實上，市場上不乏逾5厘定存優惠選擇，當中較長定存期如6至12個月的選擇主要為美元定存。

以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以3萬美元（約23.4萬港元）或以上新資金，開立12個月美元定存可享5.1厘特優年利率，即最少可賺1530美元（約1.19萬港元）利息。又如華僑銀行的定存優惠，該行的宏富理財客戶經分行，以等值10萬港元或以上全新資金開立12個月美元定存，可獲5厘特惠年利率優惠，即期內最少可享約641美元（約4999.8港元）利息。

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