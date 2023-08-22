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港股挫327點連跌七日 內銀券商遭拋售

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行出手對LPR（貸款市場報價利率）不對稱減息，但是幅度不及預期，抵消上周中國證監會降低交易所經手費帶來的推動作用。雖然美匯走勢稍回軟並見103.29，但是在岸人民幣一再試穿7.3關口。緊貼人民幣走勢的港股亦持續走弱，在18,000點以下續尋底。除了重磅科網股受壓，中資銀行股及證券商股亦偏軟。港股全日跌327點，收報17,623點，連跌七個交易日，成交額約1085.43億元，較上周五略增21.58億元。

高盛降MSCI中國指數目標價

高盛發表的組合策略調研報告指，內地中央政治局釋出的信息只對內地股份帶來5天升勢，累計所升10%則在之後兩周大部分被蠶食掉。其相信中資股會比他們預期更低水平的交易範圍上落，同時其擬對MSCI中國指數的全年每股盈利增幅由14%降至11%，同時將今年底的指數目標由70水平，降至67，意味未來12個月的回報仍有13%。

北水96億流入 南水連續11日淨沽A股

在昨日跌市中，除了少數逆市奇葩如聯想集團（0992）及中升控股（0881）股價升逾2%，大部分藍籌股均見受壓。四大中資銀行股如中國銀行（3988）跌超過1%以上，證券商中金（3908）及中信証券（6030）亦大跌7.1%及6.8%，其餘跌4%者比比皆是。重磅科網股騰訊（0700）雖然跌2.2%，但是在低位下不乏投資者趁低撈底，該股及盈富基金（2800）的成交分別達82.5億元及71.68億元。北水錄得95.7億元淨流入，當中有30.2億元淨流入盈富。在北水追入港股同時，南水則淨賣出約64億元人民幣，為連續11個交易日淨流出。8月至今約流出580億元人民幣。

大華繼顯董事梁偉源表示，港股市場對內地推出降低證券交易成本措施，以及不對稱下調LPR（貸款市場報價利率），均沒有太多反應，其實與投資者擔心內房債務危機未見曙光及欠缺具體解決方案有關，並憂慮事件一直拖延下去。

同時，昨天內地A股跌幅超過1%，跌幅相當大。因此港股在技術上就算超賣，亦難見顯著反彈，反而要反覆向下。梁偉源料內地的經濟紓緩措施最快在2至3個月後見到效果，加上要沽貨的投資者早已出手，因此料該等投資者再沽貨也不及之前出手狠。