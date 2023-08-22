深圳中原被內房拖佣逾10億

點名佳兆業恒大世茂等

中原在文件指出，以往深圳中原是收到開發商/代理商的銷售佣金後再向員工發放佣金提成，中原強調以往一向是按制度及合約執行，並按月按時足額付員工基本工資，從未有拖糧或惡意欠薪的情况，但如果要深圳中原在未收到開發商/代理商銷售佣金的情况下先行墊付佣金，即使僅僅墊付基層員工提成，已需要墊付資金超過4億元以上，會導致公司經營更加困難，故在未收到銷售佣金下，並不具備先行墊付員工提成及合作方佣金的先決條件。

不過，中原指考慮到部分特別困難員工的生存困境，決議並安排集團員工協會協助及審核有特別困難員工發放特困撫恤金。集團則自即日起成立重大項目追佣及跟進專案組，負責後續的追佣工作，並任命深圳中原首席運營官劉天暘負責牽頭處理，董事總經理鄭叔倫需配合其工作。

向困難員工發特困撫恤金

而集團則會加大追佣收款力度，協調法院及相關政府及行業協會，按合法合規的方式方法追佣，並在收到佣金次月即發放員工提成及合作方佣金。