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澳博中期虧損收窄至逾12億 不派息 經調整EBITDA再錄正增長 博彩淨收益倍升

【明報專訊】澳門博彩（0880）公布6月底止中期業績，期內經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為4.61億元，由去年同期的虧損轉為盈利，為2019年上半年以來EBITDA錄得正增長；股東應佔虧損則按年收窄54.1%至12.64億元，不派中期息。第二季虧損只有4.13億元，按季收窄52.5%。旗艦項目上葡京的LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為2.92億元，亦按年收窄39.5%。

明報記者 陳偉燊

新葡京葡京回力海立方同扭虧

期內澳博的博彩淨收益為86.95億元，按年大增1.28倍；貴賓、中場非轉碼及角子機的毛收益全線上升，分別按年增加84%、1.35倍及86.5%，達到7.12億元、76.77億元及7.85億元。按項目劃分，除了上葡京處仍錄得LBITDA之外，另一旗艦項目新葡京則扭虧，錄得EBITDA約4.73億元。包括葡京、回力海立方等自行推廣場連酒店亦錄得EBITDA約5.9億元，實現扭虧。至於餘下9個衛星場則由盈轉虧，LBITDA高達2.08億元。

集團主席何超鳳表示，澳門博彩及非博彩活動的收益數字，亦反映了入境人數的增長，除非2019冠狀病毒病再次爆發，否則澳門旅遊業的中期前景保持樂觀。

何超鳳：收益反映入境人數增長

何超鳳在新聞稿內指出，他們根據新博彩批給要求，已陸續開展非博彩投資項目和活動，並繼續為上葡京綜合度假村增添新設施。隨着澳門經濟從疫情中穩步復蘇，他們對未來前景充滿信心。該集團指位於上葡京的Palazzo Versace澳門酒店大樓的部分酒店客房已於上半年向公眾開放，並預期於數月內開幕。

財務方面，截至今年6月底，澳博手持現金39.51億元，在過去半年減少42.4%。另未償還銀行貸款結餘總額為156.98億元，較去年底減少17.3%；總債項為285.35億元；同時自去年底以來，再出現淨流動負債9.03億元。資產負債率為50.2%，較去年底減少3個百分點。至於上半年融資成本則按年大增1.04倍，至逾8.1億元。