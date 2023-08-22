moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

5公司遞表 順豐落實來港上市

標籤：經濟

【明報專訊】本港新股市場有回暖迹象。據港交所（0388）資料顯示上周五（18日）及昨天（21日）共有5家公司遞表申請來上市，當中大型綜合物流服務提供商順豐控股（深：002352）亦於昨天入表落實來港上市計劃。

擬集資156億至234億

早前已於A股上市的順豐控股於本周一向港交所遞交上市申請，其聯席保薦人為高盛、華泰國際、摩根大通。去年順豐收入2675億元人民幣，息稅折舊攤銷前利潤為290億元人民幣，為亞洲最大規模物流商。消息指出，順豐擬集資20億至30億美元，折合約156億至234億港元。若順豐於今年內成功上市且集資額屬實，將有望成為今年本港新股市場的「集資王」。

順豐稱集資擬用於加強跨境物流能力，優化在中國的物流網絡及服務，研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務，實施ESG相關舉措用作營運資金及一般企業用途。

廣汽旗下如祺出行上周五入表

另外，廣汽集團（2238）旗下出行科技與服務公司如祺出行上周五亦入表申請上市。如祺出行業務範圍主要涵蓋出行服務，技術服務及生態服務三大板塊，2022年公司收入13.68億元人民幣。中金、農銀國際及華泰國際為聯席保薦人。如祺出行表示，集資將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務的研發活動，出行服務的產品升級及運營效率提升。

上周五同時遞表的公司還有中國網遊商中旭未來及越南製衣商LEADING STAR。中旭未來曾推出「貪玩」系列遊戲，中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人。LEADING STAR主營運動服裝，休閒服裝及童裝，金聯資本為其獨家保薦人。而昨日另一遞交申請的公司為內地自助式零售商友寶在線，聯席保薦人為高盛、中信建投國際及華泰國際。

明報記者