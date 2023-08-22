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港上月CPI升1.8% 連續3個月回落

【明報專訊】政府統計處昨日公布7月消費物價指數（CPI）按年上升1.8%，相比6月升幅的1.9%略低，連續3個月回落。剔除所有政府一次過紓困措施的影響，基本通脹率為1.6%，亦較6月的1.7%略低。

經季節調整的綜合消費物價指數，截至今年7月止3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至今年6月止3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

煙酒漲價18.4% 分類中升幅最高

在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒按年上升18.4%，為所有項目中升幅最高；電力、燃氣及水升9.9%，衣履上升6.6%，外出用膳及外賣上升3.7%，雜項服務上升2.4%，交通上升2.1%，雜項物品上升2.0%，以及住屋上升0.7%；錄跌幅的類別為耐用物品，按年下跌3.3%，以及基本食品，按年下跌0.5%。

另外，政府發言人表示，7月基本消費物價通脹維持在溫和水平。電力價格按年繼續急升，但速度已較今年初顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

料通脹短期內持續溫和

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。