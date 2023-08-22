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《好聲音》風波持續 星空華文再挫逾三成

【明報專訊】一段據稱為已故歌手李玟（Coco）生前控訴《中國好聲音》節目賽制不公平的錄音日前曝光後，在浙江廣播電視及節目組回應事件後繼續發酵，但製作《中國好聲音》的綜藝節目IP創作及營運商星空華文（6698）股價未能止跌。繼上周五（18日）跌23.4%，昨早低開2.05%後跌幅急擴大，最低見64.55元，收報65.3元，再瀉31.23%，成交7558.9萬元，兩日更累跌47.3%，兩個交易日間市值蒸發234億元。

兩交易日市值蒸發234億

上周網上傳出疑為已故歌手李玟生前的錄音，控訴節目賽制不公平，即使她身為導師亦不可改變，引發不少網民關注。

《中國好聲音》在官方微博回應：「部分自媒體帳號在網絡平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。」

浙江廣播電視於周日（20日）在其官網發布通知，表示關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議，公司將會進行調查和核實，歡迎觀眾及網友監督。

同時，浙江廣電承認，該節目離大家的期待還有差距。浙江衛視有責任、有義務加強節目監管，履行好播出平台職責；亦會督促節目製作方認真聽取意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。