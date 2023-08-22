徐風：三頭馬車失速 「救市」暫未出力

事實上，中央確實推出過一些刺激經濟及行業的政策，但力道非常謹慎，至今僅將1年期貸款市場報價利率下調了10個基點（即0.1厘），降幅小於預期；至於與房貸的參考利率相關的5年期貸款市場報價利率則未有變動。對比過去中國的「宏觀調控」，除了直接降低銀行存款準備金率外，多個新興科技及環保產業，都會有額外的政府補貼或退稅支持，以促進投資。可見今時今日，雖然中央政府在大方向上定了調，但如何落實及執行仍具挑戰。

與2008年的全球性的「金融海嘯」不同，今次中國經濟放緩受自身因素影響較大。對比當年美國出現金融危機，美國祭出量化寬鬆，「印錢」壓低利率，資金重新流向新興經濟體，令中國受益；今次全球面對高通脹問題，各國央行被迫加息，發達國家高息令資金減少流向相對高風險的新興經濟體，同時令這些國家的滙價轉弱。另一方面，加息也會減慢經濟增長，令外貿增長放緩，甚至收縮。

外資「去風險化」 影響中國出口

對中國而言，帶動經濟增長的「三頭馬車」，分別是消費、基建投資，以及出口。雖然人民幣匯價轉弱或有利出口，但中國與歐美關係轉差，以及政策變化，都令外資出現「去風險化」，寧願增加成本，都要確保供應穩定，於是在印度及東南亞設廠生產，形成競爭，加上全球經濟增長放緩，都令出口無法成為拉動中國經濟增長的主要動力，上月出口按年大幅減少14.5%，可以證明。

更嚴重的是，作為曾經的「世界工廠」，一旦出口未能符合增長預期，閒置的產能便會增加，蠶食工廠的利潤。為求生存，部分工廠或會「出口轉內銷」，產品供應增加，對價格就會出現壓力，令內地出現通縮跡象。

消費市場除了面對貨品供應增加外，更重要的是隨着人口老化、失業率上升及房地產泡沫爆破，過去因房價上升出現的財富效應消失。面對經濟增長放緩，居民傾向增加儲蓄及償還貸款，減輕利息開支。有統計指2022年底居民儲蓄率達33.47%，較2019年前不到30%增加超過3個百分點。然而，這個行為也令內地消費進一步降溫，推動通縮。若通縮持續，居民預期貨品物價持續下降，便會推遲購物，消費更會進一步降溫。

應先梳理外貿 爭取外匯助經濟復元

中國的問題，是三匹馬都無力拉動經濟增長，民間對經濟失去信心。單靠激進的財金政策，如減息或派消費券等，或有短期提振作用，但用完消費券後，民間似乎仍會繼續勒緊褲頭；大幅增加基建，在產能過剩下也只會造成浪費，無助經濟反彈之餘，中央及地方政府的財政負擔更會加重，並非良策。要解決困局，理應先從梳理外貿着手，爭取外匯協助經濟復元，但以目前的國際關係來看，這也是最難出現的情况。這解釋了為何中央政府至今仍未能拿出實質救市方案，而投資者也可以繼續觀望，等待中央政府會有甚麼新方法提振市場？

[徐風 隨風投資]