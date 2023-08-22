劉宇亮：恒指反彈可期

市場風眼位雖在內房，中國金融機構卻首當其衝被牽連，因通常與中國房地產公司有着複雜的關係，包括融資合作、抵押品和風險管理、聯合貸款及債券等方面。同時，市傳中國最大的私人資產管理集團——中植集團最近暫停4個主要資產管理品牌及中融信託的產品贖回。其中，中融信託的贖回金額有傳高達6000億元人民幣。上周公布的中國經濟數據顯示，內地固定資產投資較上月下降、消費品零售總額大幅低於預期、失業率上升，令人民幣持續疲軟之餘，同時憂慮以內需救GDP的成效。

在第二季市場一直期望會有救市政策出台，例如內地削減印花稅、A股T+0交易制度等，上周五也期望落空，中國證監會回應只微減證券交易經手費，以及說明現階段實行T+0交易的時機不成熟，並暗示券商可削減利潤以刺激更多的交易活動，令中資金融股再被沽售。內地維持5年期以上貸款市場報價利率（LPR），而1年期LPR的降幅遜市場預期，救市力度明顯不足。

目前處業績期，主要科技公司業績相對穩定，大市再大跌的機會不太可能發生。現時恒指處於十分超賣情况，14天RSI在30超賣區以下，同時日線MACD圖表出現底背馳，預示強力反彈在即。支持位回到去年11月密集範圍，介於17,500到17,700點之間。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]