恒地：政府沒措施 樓市下半年低沉 集團中期基礎溢利增18% 物業銷售利潤率3年低

明報記者 陳偉燊

兩人在業績展望中指出，今年首季本港樓市出現小陽春之後，過去兩個月轉趨呆滯，最近在一手市場有個別樓盤以震撼價開盤，二手市場樓價跌勢亦見明顯。但他們亦稱「香港政府積極有為，由治及興」，又指「房地產將因而長遠受惠，未來健康穩定發展」。恒地期內股東應佔溢利59.57億元，按年保持增長24.6%。每股中期息0.5元，按年持平（見表）。

撇除陽光房託入帳 溢利倒退11%

恒地期內受惠於首次將陽光房地產（0435）列為聯營公司並錄15.91億元淨收益，因此推高股東基礎溢利至60.73億元，按年增長18.2%，若撇除有關收益，基礎溢利為45.95億元，按年倒退11.1%。其業績簡報還顯示，上半年在港物業銷售營運利潤率見3年來最低，只有22%，僅比在內地的物業銷售高出1個百分點，亦比2019年上半年的18%低水平稍好。

下半年開售7項目涉6132伙

期內該集團在本港錄得合約銷售金額67.25億元，按年增長約10%；未入帳合約銷售額148.24億元，預料下半年有69.91億元合約銷售額入帳。恒基地產在本港正發售27個項目中，有24個項目共約2997個住宅單位待售；下半年則共開售7個項目共涉6132個住宅單位。期內集團在內地自佔住宅合約銷售約36.86億元，按年增加14%；未入帳合約銷售額約116.03億元，約69.46億元可於下半年入帳。 恒基地產另在港應佔租金收入按年增長3%至33.11億元，平均出租率達93%。

長期股東貸款 歷來最多

恒地期內借貸比率為24%，在過去半年減少0.1個百分點。其為延長貸款年期，近年持續發行中期票據、7年期日圓貸款及6年期人民幣貸款等共433.06億元；另集團於6月底另有股東無息貸款600.09億元，在過去半年增加40.02億元，增加金額相當於李兆基家族去年收取末期息近45.63億元之87.7%，用於2021年度前集團償還購地的銀行貸款，為有長期股東貸款支持以來的歷史新高。