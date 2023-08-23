moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒地：政府沒措施 樓市下半年低沉 集團中期基礎溢利增18% 物業銷售利潤率3年低

【明報專訊】本港四大發展商之一的恒基地產（0012）公布中期業績，在港儘管入帳物業發展營業額按年微增700萬元至43.01億元，卻由於入帳項目邊際利潤較低，導致應佔稅前盈利按年減少16.9%至9.62億元。恒基地產主席李家傑及李家誠更發預警：「未來若政府沒有新措施出台及本港沒有特別利好因素出現，地產市道下半年將甚為低沉。」

明報記者 陳偉燊

兩人在業績展望中指出，今年首季本港樓市出現小陽春之後，過去兩個月轉趨呆滯，最近在一手市場有個別樓盤以震撼價開盤，二手市場樓價跌勢亦見明顯。但他們亦稱「香港政府積極有為，由治及興」，又指「房地產將因而長遠受惠，未來健康穩定發展」。恒地期內股東應佔溢利59.57億元，按年保持增長24.6%。每股中期息0.5元，按年持平（見表）。

撇除陽光房託入帳 溢利倒退11%

恒地期內受惠於首次將陽光房地產（0435）列為聯營公司並錄15.91億元淨收益，因此推高股東基礎溢利至60.73億元，按年增長18.2%，若撇除有關收益，基礎溢利為45.95億元，按年倒退11.1%。其業績簡報還顯示，上半年在港物業銷售營運利潤率見3年來最低，只有22%，僅比在內地的物業銷售高出1個百分點，亦比2019年上半年的18%低水平稍好。

下半年開售7項目涉6132伙

期內該集團在本港錄得合約銷售金額67.25億元，按年增長約10%；未入帳合約銷售額148.24億元，預料下半年有69.91億元合約銷售額入帳。恒基地產在本港正發售27個項目中，有24個項目共約2997個住宅單位待售；下半年則共開售7個項目共涉6132個住宅單位。期內集團在內地自佔住宅合約銷售約36.86億元，按年增加14%；未入帳合約銷售額約116.03億元，約69.46億元可於下半年入帳。 恒基地產另在港應佔租金收入按年增長3%至33.11億元，平均出租率達93%。

長期股東貸款 歷來最多

恒地期內借貸比率為24%，在過去半年減少0.1個百分點。其為延長貸款年期，近年持續發行中期票據、7年期日圓貸款及6年期人民幣貸款等共433.06億元；另集團於6月底另有股東無息貸款600.09億元，在過去半年增加40.02億元，增加金額相當於李兆基家族去年收取末期息近45.63億元之87.7%，用於2021年度前集團償還購地的銀行貸款，為有長期股東貸款支持以來的歷史新高。