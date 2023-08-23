恒指反彈167點 中止7連跌

【明報專訊】恒指近期受累內地經濟數據疲弱，昨日午後曾低見17,573點，再現全年新低，不過2時過後恒指突然跟隨A股做好，從低位反彈391點高見17,965點，收報17,791點，上升167點或0.95%，結束7日連跌，不過大市成交維持1022億元，沒有顯著增加，分析認為昨日為大跌後技術反彈，港股前景仍不明朗，視乎內房情况發展。