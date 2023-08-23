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恒指反彈167點 中止7連跌

【明報專訊】恒指近期受累內地經濟數據疲弱，昨日午後曾低見17,573點，再現全年新低，不過2時過後恒指突然跟隨A股做好，從低位反彈391點高見17,965點，收報17,791點，上升167點或0.95%，結束7日連跌，不過大市成交維持1022億元，沒有顯著增加，分析認為昨日為大跌後技術反彈，港股前景仍不明朗，視乎內房情况發展。

外資連續12日淨沽A股 歷來最長

國指收報6097點，上升1.11%，科指午市自3910點回升，力保以4000點收市，上升1.98%。北水通過港股通淨買入7.35億元，較周一95.65億元縮減92.32%，其中北水周一撈底的盈富基金（2800），昨日被淨沽28.76億元，恒生國指ETF（2828）和南方科指ETF（3033）分別被淨沽3.31億元和5.58億元。外資則連續12個交易日淨沽A股，續創淨沽出最長日數紀錄，昨日淨沽63.78億元人民幣，12日累計淨沽674.88億元人民幣。

科技股昨日普遍做好，重磅股阿里巴巴（9988）和美團（3690）分別上升1.93%和1.73%（見表），合共推動恒指上升50點，摩根士丹利發表報告唱好比亞迪電子（0285），指其受惠電動車和智能產品增長，上半年業績理想，納入首選股份，昨日上升6.6%。

上證指數昨日下午轉升，收報3120點上升0.88%，扭轉周一弱勢，周一急跌的內地金融股昨日亦見反彈，券商股中金公司（3908）升6.28%，中信建投（6066）升3.49%，內銀郵儲銀行（1658）升1.54%，招商銀行（1658）升1.49%。內險龍頭中國人壽（2628）今日公布業績前升0.9%，市場關注所持內房股債對投資表現的影響。

分析：屬技術反彈 前景仍不明朗

昨日內地沒有大規模刺激政策公布，內房情况亦沒有重大進展，拖累港股走弱的基本因素未有明顯改變。耀才證券研究部總監植耀輝認為，昨日A股和人民幣回升，恒指本月已累跌逾一成，港股出現技術反彈。展望後市，昨日收市後公布的科技股業績，如百度（9888）和快手（1024）業績表現不錯，有助穩定市場氣氛，但主要取決內房債務和政策能否有正面消息，否則或只是技術反彈，港股前景仍相當不明朗。