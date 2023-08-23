快手次季經調整扭虧 賺近27億人幣

以今年上半年計，集團錄得純利6.07億元，按年由虧轉盈，經調整純利為27.36億元；受惠於線上營銷服務、直播及電商業務的增長，收入按年升23.9%至529.61億元。

集團第二季收入為277.44億元，按年增長27.9%，毛利亦增長42.6%至139.34億元；平均日活躍用戶（DAU）及平均月活躍用戶（MAU）達3.76億及6.733億，分別按年增長8.3%及14.8%；每名DAU日均使用時長為117.2分鐘。

線上營銷收入增30% 活躍廣告翻倍

集團期內線上營銷服務收入按年升30.4%至143.47億元，平台活躍廣告主數量按年近乎錄得翻倍增長。快手提到，上季內循環廣告受電商促銷活動所帶動，商家ROI提升和投放意願度增加，使內循環廣告收入依然保持優於商品交易總額增長（GMV）增長勢頭；外循環廣告業務明顯呈現復蘇勢頭，並錄得按年增長，來自平台電商、信息服務、醫療以及教育和培訓等行業亦錄得按季增長。

集團指出，將繼續通過提升基礎設施及技術，進一步發展線上營銷、電商及直播業務；同時通過本地服務等新業務捕捉增長機會。集團亦正內部測試快手搜索智能問答產品，利用大語言模型的技術能力提高搜索的智能化程度。