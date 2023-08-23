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螞蟻為亞運部署 與多地電子錢包合作

標籤：經濟

【明報專訊】為配合亞運於下月23日於杭州開幕，螞蟻集團旗下電子錢包支付寶已早作部署。螞蟻集團國際業務大中華區跨境業務總監傅露表示，在人行指導和支持下，亞運之前將陸續與更多電子錢包供應商建立合作關係，暫時預期合作的電子錢包商可達至10個左右，以方便更多亞洲用戶到中國內地進行電子支付。

早於2020年螞蟻已推出Alipay+方案，用戶可透過自身所使用的本地錢包，於世界各地有Alipay+標誌的商戶進行電子支付。目前覆蓋範圍主要為亞洲地區，如中國內地、香港、澳門、日本、韓國、新加坡及泰國等，合作電子錢包和銀行合共超過20家以上，覆蓋超過數千萬實體店舖及網上商店的商戶。傅露說：「通過這個方案讓更多的錢包聯通，打通用戶去更多目的地國家，另一方面，我們會着力在全球去拓展更多的中小商家，支持全球的消費者支付，圍繞亞運，我們也通過同樣的方式，可以實現讓更多亞洲的消費者用一部手機來遊亞運、遊中國。」

冀實現一部手機遊亞運遊中國

此外，境外用戶亦可以使用內地支付寶於中國內地支付，用戶可先透過綁定五大發卡機構（Visa、Mastercard、Diners Club、Discover、JCB），當中可支援信用卡、扣帳卡（Debit card）、預付卡（Prepaid card）等，綁定後其使用方法與境外用戶的本地電子錢包類似。

Alipay+未來將拓展至台灣等地

被問到日本、泰國、韓國相關使用數據時，傅露指相關數字比較敏感，只能回應整個增長態勢是平和及好；被問到Alipay+會否拓展到港人熱門旅遊地區台灣，傅露表示，接下來在更多地區，包括台灣地區一定會加快去拓展，而最近亦有相關決策上的安排，他更指現時內地支付寶可在台灣使用，於台灣有一定的商家基礎。

另一方面，疫後第一個暑假旅遊旺季期間，港人北上消費力旺盛。AlipayHK最新數據顯示，AlipayHK用戶在深圳8月中日均交易量按月飈升約68%。而AlipayHK數據亦發現港人於長假期如復活節及暑假等，除大灣區以外，更願意到距離較遠的內地城市。AlipayHK用戶在7月間於亞運六城（杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華）的交易量按月升兩成，其中以杭州最受港人歡迎。

明報記者 江陵凱杭州報道