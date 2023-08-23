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羅兵咸永道：夜市經濟成效待商榷

標籤：經濟

【明報專訊】本港零售業持續復蘇，最近政府提倡本港夜市發展，有傳曾向發展商提議延長商場營業時間。羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合伙人鄭煥然表示，政府做法對帶動經濟的成效有待商榷，並指下半年零售業前景仍不明朗。

上半年本港合計的零售業總銷貨價值較按年增20.7%至2050億元，羅兵咸永道預計全年增長17%至4080億元，當中奢侈品行業、化妝品、百貨公司將較去年增長高達四成以上。假設沒有任何影響全球經濟的重大問題發生，預料零售業總銷貨價值需至少12至18個月才能恢復疫情前水平。

料零售業至少1年恢復疫前水平

鄭續稱，由於出境旅遊復蘇，許多香港居民報復式旅遊，導致本地消費下降，7月份第二期消費券的發放對本地消費沒有產生太大效應，該月零售銷售額料錄低雙位數增長。訪港遊客數量的增長亦沒有預期般快速，加上近期人民幣貶值，房地產和股市表現欠佳，青年失業率創歷史新高，中國消費者感受到經濟不穩的壓力。上半年內地遊客數量佔1300萬整體旅客量的78%，即約1000萬人次；預計內地旅客全年數量有望達到2000萬至2500萬人次，恢復至疫情前約六成。

倡吸引更多東南亞遊客

旅客仍是香港零售業的主要推動力，鄭建議政府考慮在較實際的範疇發展夜市經濟，如蘭桂坊等多人集中的地方，推動酒吧、深夜球賽項目等。鄭亦認為政府應發展本港現有的旅遊設施，例如改善郵輪碼頭配套、為海洋公園等主題樂園提供資金協助等，着力吸引更多東南亞遊客，善用當地新興中產階級帶來的經濟機遇。另外，商場可與商戶合作推動消費計劃，延長旅客和本地客戶逗留商場的時間，從而增加消費力。