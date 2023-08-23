微軟提新收購方案 轉售動視暴雪雲遊版權

避壟斷市場 爭取英CMA批准

根據新的合併方案，動視暴雪的遊戲將不能專供微軟的Xbox雲遊戲（Xbox Cloud Gaming），而微軟亦無法干預這些遊戲如何在競爭對手的平台發布。Ubisoft將有權向蘋果（美：AAPL）等視窗以外的系統，提供動視暴雪的雲遊服務。 對於微軟重組交易，CMA宣布進入新的調查階段，並將調查的法定期限定為10月18日，即微軟與動視暴雪協議的延長交易結束期限。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，三文治連鎖店品牌Subway可能即將以大約96億美元（約749億港元）的價格，賣給私募股權機構Roark Capital Group。消息指這宗交易可能在本周敲定。

根據市場研究公司Technomic的數據，Subway是美國第八大連鎖餐廳，去年在全美逾2萬家門店的銷售額達98億美元。全球門店達3.7萬家。

（綜合報道）

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