建行半年多賺逾3%至1673億 撥備前盈利降 利息淨收入跌1.7%

明報記者 歐陽偉昉

人民銀行去年3次下調5年期以上的貸款市場報價利率（LPR），今年初現有貸款按已下調的LPR重新訂價，建設銀行今年上半年淨利息收益率按年下跌0.3厘至1.79厘，較首季的1.83厘繼續下降，低於宏觀審慎評估中1.8厘的滿分指標。雖然截至上半年，貸款總額按年上升達13.94%至22.43萬億元，不過量升未能抵消價跌，利息淨收入仍按年下跌1.73%。

貸款總額按年升14%

利息淨收入仍下跌

建設銀行上半年貸款年化平均收益率3.94厘，按年下跌0.29厘，存款年化平均成本率則按年上升0.05厘至1.77厘。建設銀行表示，貸款收益率受LPR下調等因素影響，債券投資收益率因市場利率整體下行，存款則受市場競爭加劇和結構變化等因素影響，令付息水平高於去年同期。上半年建設銀行經營收入按年下跌0.44%至3881.55億元，手續費淨收入按年上升0.5%至706.01億元。

信貸撥備按年降7.6%

稱按實質風險判斷

今年上半年，建設銀行信貸減值損失按年下降7.63%至954.14億元，該行稱是根據實質風險，判斷計提發放貸款和墊款等資產損失準備。截至期末，建設銀行不良貸款率為1.37%，按年下降0.03個百分點，按季則降0.01個百分點。房地產企業的不良貸款率為4.76%，按年上升1.78個百分點，較去年底則上升0.4個百分點，不過貸款佔比較多的商務服務業企業不良貸款率下降，令整體公司類不良貸款率按年降0.27個百分點。

境內房地產企業貸款

較去年底增8.13%

建設銀行稱，今年上半年該行統一信用政策要求，做好客戶選擇，持續結構優化調整，基礎設施相關行業、製造業不良貸款率下降，個人貸款不良貸款率保持較優質水平。另外，建設銀行今年上半年增加境內房地產企業貸款，截至上半年末為8333.52億元，按年增9.25%，較去年底則增8.13%。