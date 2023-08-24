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中壽半年少賺8％ 新業務價值升兩成

【明報專訊】中國人壽（2628）公布中期業績，上半年新業務價值為308.64億元（人民幣，下同），按年上升19.9%。新單保費按年上升22.9%至1712.13億元，其中利潤率較高的10年期及以上首年期交保費，按年上升28.9%至389.57億元（見表）。中國人壽指出，內地經濟持續復蘇基礎仍不穩固，長期利率維持低位，行業全面復蘇基礎尚不牢固，公司將加快營銷體系改革，提升經營管理水平。

仍持29.59%遠洋集團股權

中壽指今年上半年行業恢復式發展，主要業務個人保險的首年期交保費按年上升16.2%至801.09億元，新業務價值按年上升13.3%至274.04億元，不過新業務價值率按年仍微跌0.02個百分點至30.4%。截至上半年末，中壽個險銷售人力為66.1萬人，與去年底基本持平，反映銷售隊伍規模下跌已經築底。

中壽淨利潤按年下跌8.02%至361.51億元，中壽總投資收益率為3.33%，按年下跌0.88個百分點，總投資收益為913.72億元，按年下跌7.27%。內房企業出現債務問題，市場關注保險資金在內房股債投資。中壽未有特別作出披露，表示今年上半年信用違約事件頻發的市場環境下，公司未發生信用違約事件。據公司披露，或在月底出現債務違約的內房遠洋集團（3377），中壽期內未有作出減持，仍持有29.59%股權。

中壽表示，該行持有信用資產投資，整體資產質量良好，風險可控。相關投資主要包括信用債以及債權型金融產品，投向主要為銀行、交通運輸、非銀行金融公司、公用事業和能源等領域。截至上半年底，公司持倉信用債外評AAA級佔比超過98%，債權型金融產品外評AAA級佔比超過99%。