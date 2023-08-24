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外資續沽A股 恒指18000得而復失

標籤：經濟

【明報專訊】大行相繼下調今年中國經濟增長預測，困擾A股及港股投資情緒，外資昨日經滬深股通淨流出達104億元人民幣，已是連續13日淨流出A股，拖累滬指、深指昨日分別再挫1.3%及2.1%。中資股疲弱，恒指試闖18,000點後未能企穩，全日只升54點，成交額再度跌穿千億元。有分析認為，中美關係緊張使外資對A股缺乏信心，料短期內恒指將於17,600點至19,000點區間上落。

北水連續3日淨買港股

內地近期經濟數據未如理想，南水昨日單日淨沽104.61億元人民幣，較上日再增64%，已連續13日淨沽A股，合計淨沽779.5億元人民幣，續創最長淨沽日數紀錄。彭博統計重磅A股為外資減持主要對象（見圖），單計茅台（滬：600519）10個交易日已走資62億元人民幣。北水昨再錄31.22億元淨流入，連續3日淨買港股。

被外資大舉沽貨，A股表現疲弱，拖累港股反彈乏力。恒指昨低開28點，隨後走勢反覆，午後一度漲209點，穿18,000點後無力企穩，全日以54點升幅收市，收報17,845點。大市交投再度疲弱，全日成交額僅842.2億元，較上日少17.7%。

科網股榮辱互見，百度（9888）漲逾4%，小米（1810）升逾2%；騰訊（0700）則逆市跌0.3%，阿里巴巴（9988）、京東（9618）輕微回軟，跌不足0.2%。官媒重申「房住不炒」未過時，內房股普遍逆市急插，碧桂園（2007）再挫6.7%，成表現最差藍籌。龍湖（0960）跌0.8%，中海外（0688）跌1.2%。

彭博社引述深圳市前海建泓時代資產管理的投資總監趙媛媛指出，內地經濟數據和信託危機，使國際投資者信心不足，人民幣貶值亦使外資加快流出，外資一般就先沽出持倉較多的核心資產。她預料，人民幣短期貶勢不會逆轉，短期內不建議投資者買入外資重倉的股份。

分析：美國圍堵 外資規避風險

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，目前美國圍堵中國，市場信心疲弱，外資為規避風險，先將資金撤出內地，加上美元持續強勢，使人民幣貶值，港股未見轉機。他預料，恒指於17,600點有支持，但於19,000點有阻力，只能觀望內地再推政策救市，或人工智能股有突破，帶動港股回暖，認為可待9月再作觀察。