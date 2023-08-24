TVB中期虧損逾4億

料下半年實現正數EBITDA

電視廣播在港免費電視業務雖然未止損，但廣告收入則按年增長3.5%至5.67億元，在欠缺去年政府補貼貢獻1900萬元之下，該部門的LBITDA按年略增至2.14億元。在港的OTT業務則由於內容及間接成本減少，EBITDA按年增加38.5%至3600萬元。該部門亦與國際業務部門同樣錄得EBITDA，但是國際業務的EBITDA按年減少31.6%至2600萬元。內地業務由於合拍劇及同步劇檔期集中在下半年，因此由盈轉虧，錄得LBITDA達1200萬元。電商業務在疫情後收入按年減少41%至2.71億元，但在轉銷利潤率較高的產品下，LBITDA按年減少62.7%至2200萬元。

TVB期內的資本負債比率按年增加12.1個百分點至46.5%，並且受利率上升影響，致融資成本按年大增近1.7倍至7000萬元。隨着該集團在8月14日宣布獲大股東華人文化集團及Young Lion授出7億元融資額度，即日已提取逾2.92億元融資。同時其於今年5月將上海商業銀行授出的2.5億美元貸款轉為19.59億港元定期貸款，另在6月底中期結後向上商償還3.918億元，貸款餘額15.672億元將於2025年7月6日到期。該集團更預期今年下半年及明年全年實現正數EBITDA。