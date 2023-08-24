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特步擬最快2027年分拆K-Swiss等上市

標籤：經濟

【明報專訊】特步國際（1368）昨公布截至6月底止中期業績，期內純利按年升12.7%，派中期息13.7港仙，按年增一成。特步首席財務官楊鷺彬表示，有意將擁有K-Swiss及Palladium品牌的全資附屬公司特步環球於2027年或2028年分拆上市，並期望特步環球會於2024年至2025年會錄得盈利。

中期純利升12.7% 派息13.7仙

楊鷺彬表示，開店及推廣活動需要龐大資金，需要其他股東及私募資金加入，惟現時沒有具體上市時間表及地點，只稱「哪裏估值高，就在哪裏上市」，現時則為2027年或2028年能夠上市而籌備。

維持全年收入增長預測

特步環球曾於2019年與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，向其發行合共1.5萬股、價值6500萬美元的零息可換股債券（CB），佔特步環球擴大後的股本兩成，並可於發行日期後任何時間行使，行使後現全資持有的特步環球股權將被攤薄至八成。

楊鷺彬於業績會後見傳媒稱，當時高瓴入股時早已期待特步環球會有上市的一日，「從去年開始及今年上半年看到兩大品牌（K-Swiss及Palladium）在國內的電商（銷售額）已經（表現）不錯，沒有投入很多廣告下（銷售額）已經是做得不錯，所以我們覺得應去大力發展。」

他續稱，中國經濟雖面對多種不確定性，但對於跑步用品市場能夠快速增長仍保持着信心，集團亦非常看好中國運動鞋行業，有信心達成於年初所定下、全年收入增長達15%至20%的目標。

另外，特步國際主席兼行政總裁丁水波表示，集團亦會維持於2025年收入達到240億元人民幣的目標不變。