ETF沽空率大增 港交所：購買需求旺盛

稱莊家沽空ETF交貨 屬正常操作

港交所解釋，由於莊家在提供市場流動性的過程中須承受ETF價格下跌的風險，一般很少保留ETF單位作為存貨。當投資者對ETF的需求上升時，莊家可於日間交易時段在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位，以補回其日終短倉。

文章舉例，於7月19日，香港ETF市場成交額高達361億元，其中，成交量最大的ETF，盈富基金（2800）的成交額亦創新高，達到198億元。而當日該ETF沽空比率亦升至77%，其中莊家沽空活動佔大比數。ETF沽空活動增加，反映市場上的購買需求上升。港交所強調，儘管成交量大增，但盈富基金在當日的買賣差價維持狹窄，證明莊家的沽空活動有助維持ETF市場平穩運作。

證監會早前於今年上半年的回顧研究中亦有提及，交易所買賣產品（ETP）的交易活動呈上升趨勢，一些交易日出現較高的賣空比率，部分原因是ETP的南向淨買入有所增加。莊家在北水資金對交易所買賣產品有強勁需求時，或需進行賣空以向市場提供流動性。