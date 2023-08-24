羅守耀夫婦3億購銅鑼灣近萬呎舖 通關後區內最大宗舖位成交

明報記者 甘潔瑩

上述舖位位於銅鑼灣霎東街15號OLIV基座部分。中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，該舖包括地舖至3樓及大型戶外廣告位，以約3億元售出，面積約9499方呎，呎價約31,580元，以現狀形式購入。資料顯示，上述物業由恒生銀行創辦人梁昌家族成員或有關人士發展，2014年落成，屬銀座式商廈，命名OLIV，樓上租戶包括美容、餐飲及私人會所等，地舖至3樓曾獲瑞士名表品牌Franck Muller以約238萬元承租。業界人士估計若羅氏夫婦以月租約100萬元將物業租出，租金回報約4厘水平。

羅守耀：洽購達1年 擬長線收租

悅興地產董事羅守耀回覆查詢時表示，本港實施與美元掛鈎的聯繫匯率，令息口持續高企，整體經濟環境亦不佳，現時舖價跌勢，比疫情開始時更快；而是次洽購該舖，時間長達一年，在多番還價後與業主達成共識，以約3億元購入，屬非常合理價錢。他續稱，購入物業不是只看短線，而是作長線收租，同時亦可增加公司的投資組合。羅又稱，目前2樓及3樓由家俬店承租，而地下及1樓則待租，但因市况欠佳，預計短期內未必可獲高端租客承租，相信「要捱一段時間」，並傾向租予單一租戶。

爆疫後共約10億入市買舖

事實上，羅氏夫婦一直看好工商舖投資前景，在過去疫情兩三年間，已不斷吸納多個優質工商舖物業作長線投資，連同今番項目在內，集團先後共斥資約10億元購入多個工商舖，較大額成交包括銅鑼灣禮頓道58至60號地舖、中環域多利皇后街5至8號地下A、B1、B2及E號地舖，以及油麻地彌敦道526號寶翠大樓地下03A號舖連閣樓等（見表）。

中原蔡德寶表示，近期銅鑼灣舖位零售及餐飲氣氛轉好，獲不少大型品牌進駐，如早前獲法國奢侈品牌CHANEL承租京華中心地下、1樓及外牆廣告位，涉約1.9萬方呎。他預計，隨着政府積極推動夜間經濟，有意強化本地及旅客消費，預料銅鑼灣區舖位租務及買賣市况將會逐漸復蘇，在租務交投帶動下，舖位買賣氣氛亦將會隨之起動。