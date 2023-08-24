信和商場送萬張美酒換領券 激活夜經濟

此外，尖東尖沙咀中心及帝國中心，亦於9月28日至10月8日期間，推出「Dusk Dining Delights」，顧客晚上8時後餐飲消費滿300元，可換領價值50元的尖東美食里飲品券，可在酒吧換領啤酒或雞尾酒1杯。至於尖沙嘴中港城將於9月16日至29日期間設有中秋市集，屆時將售賣多款應節貨品；而於9月29日（中秋節正日），中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客派發燈籠，帶旺節日氣氛。

另外，9月28日至10月2日期間，信和商場將在高鐵站、巴士站派發尖東美食里飲品券，邀請旅客到尖東美食里免費品嘗美酒，並欣賞維港夜景，刺激夜市經濟。另集團跨商場獎賞計劃S+ REWARDS將於9月4日至29日期間推出「中秋享禮饌」換領活動，屆時將提供逾30款中秋佳節美食。