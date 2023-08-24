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GRAND MARINI首現銀主盤 兩房開拍價720萬

【明報專訊】股市持續低迷，部分新晉屋苑陸續出現銀主盤，其中將軍澳日出康城GRAND MARINI，亦首現銀主盤，位於2B座極高層C室，實用546方呎，兩房間隔，享部分海景，據單位內籠相可見，物業裝修簇新，將於本月30日於忠誠拍賣，開價720萬元，實呎13,187元。資料顯示，原業主2020年3月以843.4萬元一手購入，即開拍價比3年多前購入價低123.4萬元或15%。

開拍價低3年半前購入價15%

此外，有銀主盤以低於買入價逾千萬元易手。資料顯示，西貢傲瀧15座連天台單位，實用1837方呎，4房雙套連多用途室間隔，設74方呎大露台，附內置樓梯前往1646方呎天台，近月成為銀主盤，原於本月30日經忠誠拍賣，開價2700萬元，但日前已獲買家承接，市場消息稱，成交價約3150萬元，實呎17,148元。原業主2018年4287.9萬元一手購入上址，並曾以5000萬元放售，至近日最終淪為銀主盤，現成交價比當年購入價低1137.9萬元或27%。

傲瀧銀主盤5年貶值近三成

另外，屢錄二手蝕讓的大埔白石角，有單位蝕逾千萬元成交。利嘉閣首席聯席董事葉鎮江表示，大埔白石角本月累錄6宗二手成交，暫比上月少1宗，區內天賦海灣錄得今年最大宗二手蝕讓個案，單位為3期海鑽3座高層A室，實用2184方呎，4房雙套連儲物室間隔，望吐露港海景，以4000萬元易手，實呎約18,315元。原業主2013年4895.8萬元一手買入，持貨約10年，帳蝕895.8萬元或逾18%，若連使費料實蝕逾1143.9萬元或22%。

東涌映灣園亦錄得今年蝕讓金額最大宗的二手成交。資料顯示，映灣園5期海珀名邸單號洋房，實用2355方呎，3房2套連工人套房間隔，地下樓層為車庫及入口，1樓設大廳、廚廁及1睡房，2樓則有2間套房及工人套房，以2450萬元易手，實呎10,403元。買家登記英文姓名屬普通話拼音，料為新香港人。原業主2018年2750萬元購入，持貨約5年，帳面蝕約300萬元或11%，連使費則料實蝕470萬元或17%。