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親海駅I特色戶9伙 最高折實呎價破2萬

【明報專訊】長實（1113）油塘親海駅II周六盡推最後35伙，同系列樓花期長約24個月的親海駅I緊接其後，昨日上載4號價單及新銷售安排，周日（27日）盡推9伙特色戶，折實均呎18,517元，入場費438萬元起，最高折實呎價破2萬元大關。

1房連天台戶折實438萬入場

長實銷售經理陳詠慈表示，是次銷售將在周日早上11時以先到先得形式，於尖沙嘴港景匯發售9伙連天台特色戶。是次推售包括4伙1房戶，2伙2房戶，及3伙3房1套戶，實用面積273至736方呎，折實價438萬至1488萬元，折實實呎16,044元至20,222元。入場單位為1座27樓K室，實用面積273方呎，附設118方呎天台，屬1房連天台特色戶，折實價438萬元，折實實呎16,044元。

凱柏峰III明截票 累收逾1700票

另外，新盤熱戰另一焦點，由信置 （0083）、嘉華 （0173）、招商局置地 （0978）等合作的將軍澳日出康城18個月樓花凱柏峰III，敲定本周六首輪開售138伙，並於明日截票。信置執行董事田兆源表示，項目暫累收逾1700票，以首輪發售138伙計，超額認購逾11倍，約近七成入票為區內客。田續稱，凱柏峰III以意式莊園別墅為設計靈感，設逾7萬方呎園林及會所，並獲得綠建環評新建建築（1.2版）暫定金級認證，住宅車位均配備EV電動車充電設施，符合可持續發展原則。

此外，項目伙同中銀香港提供「綠色按揭」，中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，凡經該行承造按揭的買家享有額外6888元現金回贈，以及1.6萬元理財獎賞。另正當凱柏峰III、親海駅系列準備於周末展開銷售之際，個別新盤續錄餘貨沽出，其中會德豐旗下啟德新盤MONACO MARINE，位於1B座31樓B室，實用面積574方呎，3房開放式廚房間隔，以1644.4萬元售出，實呎28,648元。